Геннадий Федынич - властям: Мы еще повоюем 1 24.08.2018, 13:01

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Геннадий Федынич

Фото: Praca-by.info

Приговор по «делу профсоюзов» вызовет международную реакцию.

Об этом лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич заявил сразу же после оглашения приговора:

- Очевидно, что власти нашли повод и этот приговор ни в коем случае не отвечает никаким международным нормам.

Мы невиновны. Адвокаты очень хорошо сделали свое дело. Мы с Игорем Комликом будем обжаловать этот тупой приговор. Он ни в коей мере не отвечает реальности. Почему власти так боятся профсоюза РЭП?!

Оказывается, что мы ее так напугали, что до сих пор отойти не может. Ну ничего, пусть дрожит.

Обжаловать будем не только в белорусских судах. Я уверен, что этот вопрос будет поднят на международном уровне. И в Женеве, и в Брюсселе. Посмотрите, мы еще повоюем, - заявил лидер профсоюза РЭП.

Напомним, суд признал лидеров профсоюза РЭП «виновными в уклонении от уплаты налогов» и вынести наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.

Также суд постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.

Дело носит ярко выраженный политический характер. Эксперты и политологи обращают внимание на то, что профсоюз РЭП активно участвовал в «тунеядских протестах». Именно по этой причине власти начали преследование независимого профсоюза.