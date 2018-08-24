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Видеофакт: Во время парада в Киеве овациями приветствовали женщин-военных

  • 24.08.2018, 13:11
Фото: EPA

В столице Украины прошел «Марш новой армии».

24 августа в Киеве во время парада по случаю Дня Независимости Украины зрители овациями встретили женщин-военнослужащих, которые впервые участвовали в этом событии, сообщает gordonua.com.

Министр обороны Украины Степан Полторак поприветствовал будущих офицеров украинских Вооруженных сил словами "Слава Украине!", в ответ военные ответили "Героям слава!".

Эти лозунги впервые используют на военном параде в честь Дня Независимости.


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