Видеофакт: Во время парада в Киеве овациями приветствовали женщин-военных 24.08.2018, 13:11

Фото: EPA

В столице Украины прошел «Марш новой армии».

24 августа в Киеве во время парада по случаю Дня Независимости Украины зрители овациями встретили женщин-военнослужащих, которые впервые участвовали в этом событии, сообщает gordonua.com.

Министр обороны Украины Степан Полторак поприветствовал будущих офицеров украинских Вооруженных сил словами "Слава Украине!", в ответ военные ответили "Героям слава!".

Эти лозунги впервые используют на военном параде в честь Дня Независимости.