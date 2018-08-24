Видеофакт: Во время парада в Киеве овациями приветствовали женщин-военных
- 24.08.2018, 13:11
В столице Украины прошел «Марш новой армии».
24 августа в Киеве во время парада по случаю Дня Независимости Украины зрители овациями встретили женщин-военнослужащих, которые впервые участвовали в этом событии, сообщает gordonua.com.
Министр обороны Украины Степан Полторак поприветствовал будущих офицеров украинских Вооруженных сил словами "Слава Украине!", в ответ военные ответили "Героям слава!".
Эти лозунги впервые используют на военном параде в честь Дня Независимости.