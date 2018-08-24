По прозвищу «БМВ»: пять малоизвестных фактов о Михаиле Бабиче 2 24.08.2018, 13:29

Кого Путин назначил спецпредставителем в Беларусь.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Бабича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Минске и специальным представителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Belsat.eu собрал малоизвестные факты о новом российском после.

Отец Бабича был начальником Путина в КГБ

По информации СМИ, отец нового российского посла в Минске – полковник Виктор Бабич – был офицером КГБ в немецкой резидентуре в Дрездене, когда там работал Путин. Причем Виктор Бабич был начальником капитана Путина. По слухам, в первые годы правления Путина Бабич-младший якобы хвастался среди своего окружения, что Путин является должником его отца, и поэтому рассчитывал на очень успешную карьеру. За это на некоторое время он попал в опалу.

Бабича обвиняли в финансовых махинациях и коррупции

Согласно газете «Коммерсант», Бабич фигурировал в уголовном деле о хищении 5 млрд. российских рублей, полученных «Росмолмясоторгом» (в 1998-1999 Бабич был первым вице-президентом компании) от продажи американской гуманитарной помощи. В марте 2001 года работники МВД арестовали одного из руководителей предприятия Дмитрия Илясова и 2 предпринимателей, один из которых был другом Бабича, а второй – мужем его сестры. Самому Бабичу, который тогда уже работал вице-губернатором Ивановской области, предъявили обвинение и объявили его в розыск. В представительстве Ивановской области при Правительстве РФ и в здании ивановской областной администрации провели обыски. По информации СМИ, за своего подчиненного вступился Ивановский губернатор Владимир Тихонов, он пожаловался на действия МВД президенту Путину. В результате Генпрокуратура по поручению администрации президента отменила постановление о привлечении Бабича в качестве обвиняемого и позже закрыла дело.

Во время работы в администрации Ивановской области Бабич также попал в коррупционный скандал. Бабич в Иванове нашел потенциального инвестора для Петровского спорткомбината – компанию «ОСТ-Алко», которая в декабре 2001 года приобрела у области 51% акций спиртзавода. По слухам, Михаил Бабич получил за эту сделку $ 1 млн. Областное УВД провело расследование законности продажи акций и передало материалы в прокуратуру области, однако та не нашла оснований для возбуждения дела.

«Где деньги, там и Бабич»

Михаил Бабич, фото РИА Новости/Роман Владимиров

Во время работы в администрации Ивановской области его влияние на главу региона был очень большим, поэтому Бабича стали называть «серым кардиналом». С лета 2001 года Михаил Бабич курировал вопросы стратегического планирования, деятельность правоохранительных органов, алкогольную и лесную отрасли, а также занимался поисками источников пополнения бюджета дотационного региона. По информации СМИ, в то время в Иванове стала популярной поговорка «Где деньги, там и Бабич». Бабича обвиняли в том, что он пользуется «телефонным правом», излишне жестко ведет диалог с оппонентами и преследует личные интересы.

Между тем все признавали его невероятную работоспособность. По информации СМИ, именно из-за этого вице-губернатора в Иванове прозвали «БМВ» – это игра слов на совпадении его инициалов (Бабич Михаил Викторович) и марки машины, на которой он тогда ездил. При этом вице-губернатор оставался непубличным лицом и с журналистами почти разговаривал.

Работал, а может и воевал в Чечне

Михаил Бабич возглавлял правительство Чеченской республики в 2002-2003 гг. – то есть в самый разгар противостояния российских силовиков и чеченских сепаратистов. Правда, он занимал эту должность лишь несколько месяцев и в феврале 2003-го ушел в отставку из-за конфликта с Ахмадом Кадыровым.

Ахмат Кадыров. Фото – grozny.tv

Поводом для конфликта стало то, что Кадыров назначил нового министра финансов Чечни без согласования с премьером. Бабич обвинил Кадырова в грубом нарушении путинских указов об организации власти в Чечне и, по слухам, решил назначить другого министра. Однако Кремль в этом конфликте встал на сторону Кадырова.

Есть в биографии Бабича и загадка, связанная с Чечней. Его предшественник на посту чеченского премьера Станислав Ильясов говорил, что Бабич «хорошо знает республику, потому что служил в Грозном». Поскольку после прихода к власти Джохара Дудаева и вплоть до начала первой чеченской войны российских военных в республике не было, получается, что Бабич или служил там сразу после учебы в 1990-1991 годах, или участвовал в первой чеченской кампании, которая началась в декабре 1994- га. Однако в его публичной биографии такие факты не значатся.

Едва не стал послом в Киеве

Летом 2016 года Кремль готовился назначить Бабича послом в Киеве. Причем российская сторона демонстративно проигнорировала существующие дипломатические обычаи: еще до получения агремана пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил фамилию нового посла, а его кандидатуру внесли на согласование в Госдуму. В Украине подобное поведение Кремля вызвало волну возмущения – нарушение дипломатических правил было воспринято как откровенное хамство и провокация. Кроме того Бабич в 2014 году в качестве члена Совета безопасности РФ был причастен к решению по аннексии Крыма.

Российские солдаты без опознавательных знаков в украинском Крыму, 28 февраля 2014 года. Фото wikipedia.org

В украинской прессе Бабича называли «послом войны», «профессиональным диверсантом» и «классическим кандидатом Кремля для взаимодействия с сепаратистами на Донбассе». МИД Украины в результате отказал Бабичу в агремане.