В Минске прогремел взрыв 24.08.2018, 13:30

На месте инцидента был обнаружен танковый снаряд.

23 августа вечером в лесном массиве Партизанского района столицы произошел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

В результате взрыва никто не пострадал.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Местные жители указали им на танковый снаряд без взрывателя, который был обнаружен в поле неподалеку. Снаряд изъяли и уничтожили.

В отделе информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета сказали, что в настоящий момент не могут предоставить более конкретную информацию по происшествию.