Игорь Комлик: Решение суда - это признание моей работы властями 24.08.2018, 13:41

Никто не сможет ограничить работу независимого профсоюза.

Об этом один из лидеров РЭП Игорь Комлик заявил после приговора по «делу профсоюзов»:

- Рассмотренное дело c cамого начала не имело право на жизнь. Я уже об этом говорил, что нашим судам нет веры. Они полностью управляются государством и выполняют его приказы.

Я считаю этот приговор наградой. Если это не звезда героя - то, как минимум, орден. Власти испугались нас и пытаются ограничить нашу деятельность. Я уверен, что у них это не получится. Поэтому говорю: «Спасибо за оценку моей работы». Моя жизнь прожита не зря.

Напомним, суд признал лидеров профсоюза РЭП «виновными в уклонении от уплаты налогов» и вынести наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.

Также суд постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.

Дело носит ярко выраженный политический характер. Эксперты и политологи обращают внимание на то, что профсоюз РЭП активно участвовал в «тунеядских протестах». Именно по этой причине власти начали преследование независимого профсоюза.