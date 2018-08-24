Россия потеряла крупнейшего покупателя оружия 24.08.2018, 13:47

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Санкции ударили по «Рособоронэкспорту».

Индия, которая в 2000х была крупнейшим покупателем российского оружия на мировом рынке, приостановила платежи "Рособоронэкспорту" по действующим контрактам и отказывается заключать новые, в том числе на покупку истребителей и систем С-400, пишет finanz.ru.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в российском ОПК, платежи от правительства Индии не поступают с апреля.

После того, как "Рособоронэкспорт" и большинство оборонных предприятий попали под санкции США и были отрезаны от расчетов в долларах, индийские банки начали блокировать транзакции.

Они опасаются угодить под вторичные санкции, которые предусмотрены принятым год назад законом CAATSA и расширяют санкционные режим на все вовлеченные стороны, даже если они не являются непосредственными участниками сделки.

"Рособоронэкспорт" рассматривает возможность перехода на расчеты в национальных валютах - индийских рупиях, рублях, дирхамах (валюта ОАЭ), рассказывал гендиректор компании Александр Михеев.

Впрочем, речь идет лишь о старых контрактах, тогда как новые Индия заключать не спешит.

С 2007 по 2015-й год она была крупнейшим импортером российских вооружений, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Однако новых сделок с Дели не было с 2012 года, указывает он, а все попытки достичь соглашения пока заканчивались срывом.

В январе стало известно, что зашли в тупик переговоры по контракту на поставку комплексов С-400, который был предварительно согласован 1,5 года назад президентом Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендрой Моди.

По данным Defense News, Дели не устроила цена, которую запросила Россия и условия поставки. Рособоронэкспорт просил за С-400 5,5 млрд долларов и отказывался передавать технологии трех управляемых ракет.

Спустя 4 месяца Индия заморозила совместный с РФ проект по разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57.

О выходе Индии из программы, стартовавшей еще в начале 2000х, российскую сторону уведомили советник по национальной безопасности Аджит Довал и министр обороны Санджай Митра.

Индийских военных не устроили как финансовые, так и технологические параметры самолета, который, по их словам, не соответствуют пятому поколению истребителей в части скрытности и авионики.

Военный бюджет Индии ушел на закупку 36 французских истребителей Rafale и вооружения к ним за 8 млрд евро, новейшей системы противовоздушной и противоракетной обороны США NASAMS-2 за 1 млрд долларов.

Летом США предоставили Индии статус приоритетного партнера по торговле стратегическими товарами (STA-1, Strategic Trade Authorization-1), открывающий возможность упрощенного приобретения американской высокотехнологичной продукции, в том числе оборонного значения.