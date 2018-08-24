Cиноптики рассказали о погоде на субботу 24.08.2018, 13:59

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На западе нашей страны ожидаются дожди.

Днем в субботу, 25 августа, в Беларуси ожидается 26-31 градус тепла (на западе — от +20 до +25), ночью — от +13 до +19 (на востоке в отдельных районах — 9-12 градусов со знаком плюс). На западе нашей страны ожидаются дожди, местами — дожди сильные и грозы (во время них порывы ветра будут достигать 14 м/с), информирует БелТА.

В воскресенье немного похолодает, дождей станет больше. Похожая погода сохранится в начале следующей недели.