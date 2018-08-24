Литва все больше нуждается в работниках из Украины 24.08.2018, 14:19

Трудовая миграция позитивно сказывается на экономике страны.

Количество приезжающих на работу в Литву граждан Украины увеличивается. Литовский департамент миграции сообщает, что за 7 месяцев иностранцам для работы в Литве было выдано 22,2 тыс. виз, из которых около 80% - украинцам. Еще 6,3 тыс. граждан Украины получили вид на жительство в Литве.

Как на экономику Литвы влияет растущее количество трудящихся в стране граждан Украины? Об этом в интервью Charter97.org рассказал Жильвинас Шиленас, глава литовского Института свободного рынка.

- Как вы оцениваете то, что увеличивается количество работающих в Литве жителей Украины?

- Однозначно позитивно, это полезно и для литовских компаний, и для тех украинцев, которые решили найти работу в Литве.

На литовских предприятиях появляются работники, которых на нашем рынке уже невозможно найти. А украинские граждане, трудясь в Литве получают возможность заработать намного больше, чем у себя в стране (Департамент миграции прогнозирует, что в следующем году количество приезжающих на работу в Литву граждан Украины вырастет на 30-50%. По сравнению с прошлым годом, за год количество рабочих виз, выданных иностранцам, выросло более чем на 23 тыс., а видов на жительства украинцам - почти на 6 тысяч - Ред.). Все они платят налоги здесь в Литве, в результате в бюджет страны плывут дополнительные деньги.

- По вашему мнению, стоит ожидать то, что в будущем Литва будет становиться все более и более привлекательным местом работы для работников из Украины?

- Мне бы хотелось на это надеется, так как число иностранцев работающих в Литве остается по прежнему на довольно низком уровне. Это особенно хорошо видно по тому, что количество приезжих работать в Литву гораздо меньше количества граждан Литвы, эмигрирующих в поисках работы в другие страны Европейского Союза. Некоторым другим странам, таким, как, например Польша, гораздо лучше удается заинтересовать своим рабочим рынком потенциальных работников из Украины.

- Почему?

- Отчасти потому, что люди едут искать работу там, где платят больше, а Литва все-таки еще не та страна Евросоюза, где за работу платят больше всего. Другое дело, что власти Литвы по-прежнему настороженно относятся к эмигрантам, бюрократические процедуры занимают слишком много времени, а идея ввести квоты для эмигрантов и прочие ограничения не лучшим образом сказываются на желании эмигрантов искать работу именно в нашей стране.

- Экономика Литвы сможет функционировать при условии, что количество эмигрантов будет искусственно ограничиваться?

- Да, но это для экономики обойдется дороже, потребуются большие инвестиции, так например на некоторых предприятиях придется инвестировать в автоматизацию процессов – работников заменят роботы. Однако я убежден, что гражданам Украины, которые желают работать и созидать в Литве, запрещать трудится у нас в стране было бы немудрым решением. Мудрые страны открывают границы и приглашают работников. Те, кто осторожничает, в конечном счете теряют намного больше.