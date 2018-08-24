Как определить самооценку и характер человека по голосу?3
- 24.08.2018, 14:22
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Голос и речь - это символ личности.
Хотите узнать, как со стороны звучит ваш голос и что он сообщает о вас собеседнику? Или, наоборот, проанализировать чью-то манеру говорить, чтобы лучше узнать нового знакомого? Вопрос психодиагностики человека по вокальным характеристикам исследуется учеными, пишет журнал «Нож».
Голос и речь как символ личности — предмет изучения Валерия Манёрова, доктора психологических наук, профессора РГПУ им. А. И. Герцена. Специалист в области нетестовой психодиагностики, эксперт-профайлер Алексей Филатов цитирует и дополняет коллегу в телеграм-канале, посвященном профайлингу, детекции лжи и нейротехнологиям.
Вот речевые признаки основных характерологических качеств, подтвержденные экспериментально. Прислушайтесь к собеседнику.
Жизненная сила, энергичность и жизнеспособность проявляются такими признаками:
• громкость, звучность;
• хорошая акцентуация — мелодическая, динамическая и темпоральная, с плавным нарастанием и снижением;
• четкая артикуляция;
• ритмы речи без нарушений.
Напротив, вялого человека выдают:
• тихий, незвучный голос;
• небрежная артикуляция;
• плохая акцентуация;
• нарушенное протекание речевого потока;
• нерегулярные колебания громкости и высоты.
Эти признаки отличают человека с сильной волей:
• громкость чаще выше средней;
• жесткий тембр, металлический, холодный, иногда сдавленный;
• ритм напряженный;
• ударение чаще динамическое, толчком в конце предложения;
• сдержанное интонирование;
• четкая артикуляция;
• короткие, лаконичные предложения.
Человека со слабой волей выдают:
• плохая артикуляция;
• громкость чаще ниже средней;
• мягкий тембр;
• неустойчивость ритмического протекания;
• ритм ненапряженный;
• хорошая мелодика;
• хорошее темпоральное ударение.
Психологи также изучили «душевность», чувствительность, глубину людей по голосу. Душевного человека отличают такие речевые признаки:
• довольно низкий голос (баритон или альт);
• темный, теплый, мягкий, звучный тембр;
• живая мелодика;
• живое темпоральное ударение;
• плавное, расслабленное, но неравномерное ритмичное протекание;
• довольно небрежная артикуляция;
• диалогический стиль речи;
• свободная, неожиданная смысловая форма;
• сниженная меткость и четкость понятий.
А эти особенности выдают в говорящем чувствительного и впечатлительного человека:
• довольно высокий голос;
• громкость невысокая;
• малая звучность;
• светлый тембр;
• темп выше среднего;
• плавное, но напряженное ритмическое протекание;
• хорошая артикуляция;
• диалогический, предметно-ориентированный или интеллектуальный стиль речи;
• хорошая смысловая форма.
О возбудимости чувств говорят такие признаки:
• мелодическое ударение сопровождается темпоральными ускорениями;
• скользящая мелодия;
• неравномерный, оживленный поток;
• свободный, расслабленный ритм.
На глубину чувств указывают:
• частое изменение темпоральной окраски звучания;
• большая полнозвучность;
• мягкий тембр.
Теперь к самооценке. Если у человека здоровая самооценка, см. первый пункт про витальность — признаки во многом будут совпадать. А вот что может свидетельствовать о завышенной самооценке:
• сильный, звучный голос;
• вокализация речи;
• модификации окраски звучания (палатализация, назализация);
• мелодические выбросы, чаще как восходящая мелодика;
• темпоральные растягивания;
• широкая небрежная артикуляция;
• манерность в смысловой форме речи.