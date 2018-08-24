Как определить самооценку и характер человека по голосу? 3 24.08.2018, 14:22

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Голос и речь - это символ личности.

Хотите узнать, как со стороны звучит ваш голос и что он сообщает о вас собеседнику? Или, наоборот, проанализировать чью-то манеру говорить, чтобы лучше узнать нового знакомого? Вопрос психодиагностики человека по вокальным характеристикам исследуется учеными, пишет журнал «Нож».

Голос и речь как символ личности — предмет изучения Валерия Манёрова, доктора психологических наук, профессора РГПУ им. А. И. Герцена. Специалист в области нетестовой психодиагностики, эксперт-профайлер Алексей Филатов цитирует и дополняет коллегу в телеграм-канале, посвященном профайлингу, детекции лжи и нейротехнологиям.

Вот речевые признаки основных характерологических качеств, подтвержденные экспериментально. Прислушайтесь к собеседнику.

Жизненная сила, энергичность и жизнеспособность проявляются такими признаками:

• громкость, звучность;

• хорошая акцентуация — мелодическая, динамическая и темпоральная, с плавным нарастанием и снижением;

• четкая артикуляция;

• ритмы речи без нарушений.

Напротив, вялого человека выдают:

• тихий, незвучный голос;

• небрежная артикуляция;

• плохая акцентуация;

• нарушенное протекание речевого потока;

• нерегулярные колебания громкости и высоты.

Эти признаки отличают человека с сильной волей:

• громкость чаще выше средней;

• жесткий тембр, металлический, холодный, иногда сдавленный;

• ритм напряженный;

• ударение чаще динамическое, толчком в конце предложения;

• сдержанное интонирование;

• четкая артикуляция;

• короткие, лаконичные предложения.

Человека со слабой волей выдают:

• плохая артикуляция;

• громкость чаще ниже средней;

• мягкий тембр;

• неустойчивость ритмического протекания;

• ритм ненапряженный;

• хорошая мелодика;

• хорошее темпоральное ударение.

Психологи также изучили «душевность», чувствительность, глубину людей по голосу. Душевного человека отличают такие речевые признаки:

• довольно низкий голос (баритон или альт);

• темный, теплый, мягкий, звучный тембр;

• живая мелодика;

• живое темпоральное ударение;

• плавное, расслабленное, но неравномерное ритмичное протекание;

• довольно небрежная артикуляция;

• диалогический стиль речи;

• свободная, неожиданная смысловая форма;

• сниженная меткость и четкость понятий.

А эти особенности выдают в говорящем чувствительного и впечатлительного человека:

• довольно высокий голос;

• громкость невысокая;

• малая звучность;

• светлый тембр;

• темп выше среднего;

• плавное, но напряженное ритмическое протекание;

• хорошая артикуляция;

• диалогический, предметно-ориентированный или интеллектуальный стиль речи;

• хорошая смысловая форма.

О возбудимости чувств говорят такие признаки:

• мелодическое ударение сопровождается темпоральными ускорениями;

• скользящая мелодия;

• неравномерный, оживленный поток;

• свободный, расслабленный ритм.

На глубину чувств указывают:

• частое изменение темпоральной окраски звучания;

• большая полнозвучность;

• мягкий тембр.

Теперь к самооценке. Если у человека здоровая самооценка, см. первый пункт про витальность — признаки во многом будут совпадать. А вот что может свидетельствовать о завышенной самооценке:

• сильный, звучный голос;

• вокализация речи;

• модификации окраски звучания (палатализация, назализация);

• мелодические выбросы, чаще как восходящая мелодика;

• темпоральные растягивания;

• широкая небрежная артикуляция;

• манерность в смысловой форме речи.