закрыть
24 августа 2018, пятница, 15:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Порошенко: Наших врагов корчит от «Слава Украине!», как чертей от ладана

1
  • 24.08.2018, 14:35

Cегодня в Киеве прошел военный парад ко Дню Независимости Украины.

Президент Украины Петр Порошенко во время проведения военного парада ко Дню Независимости Украины рассказал об официальном введении в Конституцию лозунга «Слава Украине!», передает 112-й канал.

«Вы только что слышали и видели, как Министр обороны впервые в истории приветствовал войска словами Слава Украине! Наиболее крепкими являются те традиции, которая рождаются в народе, которые генерируются народом и людскими сердцами, передаются из поколения в поколение. И среди наших символов есть не только флаг, не только гимн, не только герб, которые прописаны в Конституции Украины, но и национальный лозунг «Слава Украине! Героям слава!» и от него наших врагов корчит, как чертей от ладана», — сказал он.

По словам Порошенко, сегодня наступает время наконец-то придать данному лозунгу законную силу. Именно поэтому президент принял решение подать в парламент соответствующий законопроект об изменениях в статутах Вооруженных сил.

«Слава украинской армии! Слава Вооруженным силам Украины! Слава украинскому народу! Украине слава!», — поприветствовал Порошенко всех присутствующих на сегодняшнем военном параде.

Напомним, что сегодня утром в столице Украины Киеве на Крещатике прошел военный парад ко Дню Независимости Украины.


популярное за неделю

Мнение

Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип