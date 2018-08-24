Порошенко: Наших врагов корчит от «Слава Украине!», как чертей от ладана 1 24.08.2018, 14:35

Cегодня в Киеве прошел военный парад ко Дню Независимости Украины.

Президент Украины Петр Порошенко во время проведения военного парада ко Дню Независимости Украины рассказал об официальном введении в Конституцию лозунга «Слава Украине!», передает 112-й канал.

«Вы только что слышали и видели, как Министр обороны впервые в истории приветствовал войска словами Слава Украине! Наиболее крепкими являются те традиции, которая рождаются в народе, которые генерируются народом и людскими сердцами, передаются из поколения в поколение. И среди наших символов есть не только флаг, не только гимн, не только герб, которые прописаны в Конституции Украины, но и национальный лозунг «Слава Украине! Героям слава!» и от него наших врагов корчит, как чертей от ладана», — сказал он.

По словам Порошенко, сегодня наступает время наконец-то придать данному лозунгу законную силу. Именно поэтому президент принял решение подать в парламент соответствующий законопроект об изменениях в статутах Вооруженных сил.

«Слава украинской армии! Слава Вооруженным силам Украины! Слава украинскому народу! Украине слава!», — поприветствовал Порошенко всех присутствующих на сегодняшнем военном параде.

Напомним, что сегодня утром в столице Украины Киеве на Крещатике прошел военный парад ко Дню Независимости Украины.