«Ъ»: России приходится несладко без белорусского молока 3 24.08.2018, 14:31

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Из-за ограничений на белорусскую «молочку» Россия может остаться без детского питания и мороженого.

Ограничения на ввоз молочного сырья из Беларуси угрожают российской пищевой промышленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

Как пишет издание, АЕБ уведомила правительство России, что запрет, введенный Россельхознадзором, может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен.

Письмо было направлено первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В документе, копией которого располагает издание, речь идет о сухом обезжиренном молоке (в том числе со специальными качественными характеристиками), деминерализованной сыворотке и др. Это ключевые продукты для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого, пишет гендиректор АЕБ Франк Шауфф.

В ассоциации указывают, что отечественные производители не могут удовлетворить спрос на данную продукцию.

В АЕБ просят рассмотреть вопрос возобновления поставок молочного сырья с белорусских предприятий.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (входят Mars, Nestle и др.) «Коммерсантъ» сообщили, что оценивают потребность в сухом молоке и сыворотке из Беларуси в 11,5 тыс. тонн до конца года. Перебои в поставках сырья надлежащего качества могут иметь крайне негативные последствия, включая повышение отпускных цен на кондитерскую продукцию, срыв обязательств, в том числе по экспортным контрактам, и перебои в работе крупнейших предприятий, заявил исполнительный директор «Асконд» Вячеслав Лашманкин.