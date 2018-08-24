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Фотофакт: В Минске трактор снес остановку общественного транспорта

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  • 24.08.2018, 14:44
Фото: ОГАИ Первомайского района Минска

Инцидент произошел утром 24 августа на улице Острошицкой.

Утром в столичном микрорайоне Уручье трактор коммунальников врезался в остановку общественного транспорта. Об этом tut.by сообщили читатели.

Инцидент произошел утром 24 августа на улице Острошицкой недалеко от проспекта Независимости. Фото с места происшествия разместил на своей странице в Facebook Павел Горбунов.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.


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