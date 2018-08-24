Линас Линкявичюс: В будущем Россия будет гордиться сквером Немцова в Вильнюсе 24.08.2018, 14:53

Линас Линкявичюс

Борющиеся за свободу россияне достойны уважения.

Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в интервью «Эхо Москвы»:

- Сегодня в Вильнюсе напротив российского посольства открывается сквер имени Бориса Немцова, и российское посольство отреагировало – когда было принято решение муниципальным советом – что это вмешательство во внутренние дела России. Они считают, что это провокация. Вы можете объяснить, зачем в центре Вильнюса сквер Немцова?

- Вообще это пока территория Вильнюса, а не внутренние дела России. Так что как называть сквер – занимается этим муниципалитет, и там тоже была дискуссия кстати, очень демократическая. Я не понимаю, в чем тут вмешательство. Тем более что придет время – и Россия будет гордиться, что напротив посольства есть сквер с таким именем. Поскольку это тоже олицетворяет, я бы сказал, тех россиян, которые верят в будущее открытой демократической страны. И они имеют для этого причины. И они имеют для этого смелость, кстати. И рискуют жизнью, удобной жизнью или даже жизнью вообще. И все-таки они достойны уважения.

Так что Борис Немцов как молодой политик, демократический политик, кстати способный политик, поскольку занимал очень высокие должности в правительстве – но в том числе он тоже понимал, что такое свобода. И понимал, что такое уважение прав других государств.

Так что тут говорить о каких-то негативных моментах очень сложно. Но если Россия так воспринимает, что это обидно – это сегодня так. Но этого не будет в будущем.