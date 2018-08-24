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Лукашенко сменил ключевых судей

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  • 24.08.2018, 14:56

Диктатор сделал кадровые перестановки в судейском корпусе.

Согласно указу Лукашенко №348 "О назначении и освобождении судей", от занимающей должности освобожден судья Верховного суда Александр Паутов. Он теперь будет занимать должность судьи и председателя экономического суда города Минска, пишет ej.by.

Освободившееся место в Верховном суде займет Анатолий Гарновский.

Кроме того, указом Лукашенко на новый пятилетний срок назначены: председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда - Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда - Геннадий Клещенок. Помимо указанных лиц, диктатор также кадровые назначения и в районных судах.


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