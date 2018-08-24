Cемь забавных и необычных фактов о еде 2 24.08.2018, 15:10

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О сроке годности меда и самом сладком фрукте в мире.

Cайт «Популярная механика» не гарантирует практическую пользу от этих знаний: перед Вами 7 случайных фактов о еде, которые позабавят и удивят.

1. Кокосовая вода практически стерильна и имеет тот же pH, что и плазма крови. В связи с этим во времена Второй мировой войны кокосовая вода использовалась для лечения британских и японских солдат. Сегодня такая практика не рекомендуется врачами, но иногда применяется при чрезвычайных ситуациях и невозможности оказать помощь другим способом.

2. Япония и Нидерланды ежегодно экспортируют приблизительное равное количество соевого соуса.

3. Шоколад не хуже фруктов. Все мы привыкли к идее о том, что овощи и фрукты — это очень полезно, а вот кондитерскими изделиями и шоколадом лучше не увлекаться. Однако в 2016 году британские ученые заявили, что шоколад может быть полезнее фруктов: он содержит более разнообразное количество витаминов и минералов, чем плоды, выращенные для супермаркетов.

4. В Японии выпускают только квадратные арбузы. При созревании фермеры кладут ягоду в кубическую форму с жесткими гранями, благодаря чему и возникает желаемый вид. Так арбузы гораздо проще хранить и транспортировать крупными партиями. Интересно, что такая практика еще не получила широкого применения в других странах.

5. Корневище васаби стоит около €200 за 1 килограмм. Поэтому то, что мы встречаем в японских ресторанах — это имитация на основе хрена, красителей и специй. В некоторых случаях к такой смеси добавляют немного настоящего васаби, но его процентная доля редко превышает 2%.

6. Самый сладкий в мире фрукт — это финик: он может содержать до 80% сахара. Такая цифра кажется критически опасной, тем не менее, некоторые диетологи считают, что сладкоежкам целесообразно использовать финики в качестве заменителя других, более вредных сладостей.

7. Мед имеет практически неограниченный срок годности. Изучая древнеегипетские гробницы, археологи регулярно обнаруживают тысячелетние горшки с медом, которые удивительно сохранились и готовы к употреблению.