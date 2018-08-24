«Мастерства не утаишь»: свежие ляпы от белорусских строителей 6 24.08.2018, 15:19

6,348

От некоторых ошибок хочется и плакать, и смеяться.

Главная новость этой недели, достойная «Доски позора»: в Минске есть общежитие, которое выглядит хуже, чем завод в Орше. Примечательно, что в него заселили будущих архитекторов. Будем верить, что видя такое несовершенство мира, они захотят преобразить его в лучшую сторону. А пока смотрите новую подборку ошибок современных строителей и проектировщиков, попавших в объективы наших читателей, пишет tut.by.

Нарушая традицию начинать со столбов и пешеходных переходов, вспомним, что в наших подъездах, квартирах и домах не все идеально.

Вот, например, псевдо-пандусы на Маяковского 16 в Минске. Не такие, конечно, как на Голубева, 1, но все же, почему не сделать было сразу хорошо?

Еще один читатель с улицы Маяковского, 8 прислал фото результатов капитального ремонта. В сопроводительном письме говорится, что капремонт давался трудно и жильцам неоднократно приходилось обращаться в администрацию Ленинского района и службу 115. На фото (сделаны 20.08.18) итоги капремонта в подъезде.

Смеситель стоит по уровню и исправно работает, к сантехнику вопросов нет. А в чем была задумка дизайнера, ему не объяснили. Нам она тоже не понятна.

А на этом фото — сложнейший узел подключения электробойлера. Тут уж монтажника стоило бы спросить строго: что это за творческий подход? По прямой никак нельзя было? И только присмотревшись, понимаешь, что по-другому можно было бы только сбив плитку и поменяв местами выходы труб. Так что на фото мы видим попытку исправить предыдущий «косяк».

На фото мост в городе Дисна через одноименную реку. Читатель сообщил, что во время его ремонта несколько лет назад на проезжую часть уложили доски, поверх которых благополучно лег слой асфальта. Возможно, подобная технология заинтересует специалистов в области мостостроительства?

А это уже оригинальный метод ямочного ремонта асфальтового покрытия над поврежденной канализацией во дворе дома 80, корп.3,по улице К. Либкнехта в Минске. Судя по по виду асфальта — уже не первый. А кресло здесь не просто так — во-первых, провал закрывает, а во-вторых, в нем удобно сидеть и размышлять, например, о черной дыре в космосе, которую вообще не заделать ни одному галактическому ЖЭСу.

Работы по благоустройству во дворе дома 101 по улице Калиновского в Минске. Вот таким прекрасным образом отремонтировали старые дорожки и сделали новую, ведущую в никуда. Не понятно только, это асфальта не хватило, или наоборот, лишний оставался?

Пешеходная дорожка в Минске почти прямо выходит на деревянный настил…

…Хотя рядом есть широкая дорожка из плитки! Кто тут промахнулся?

А здесь и тротуар, и пешеходная дорожка почти совпали, а это уже почти прогресс.

Очень красивым получился у канадских строителей пешеходный переход в городе Оттава. Перенимали опыт у белорусских?

С дорожками, кстати, беда. В Смолевичах плитку просто устали класть. Уже год такая картина.

В этом же городе после «Дожинок» многое поменялось в лучшую сторону, но до конца начатые ремонты «недожали» — например, поменяли асфальтное покрытие на тротуаре по ул. Советской на плитку, но забыли соединить с остановкой.

А это остановка городского автобуса в городе-спутнике. Просто установили знак и все, про необходимость устройства съезда и посадочной платформы забыли.

Интересные решения от проектировщиков в агрогородке Слобода. Читатель сообщает, что из-за близости к аэропорту и дороге, по которой ездит Лукашенко, облагораживанию этого населенного пункта уделяется повышенное внимание. Вот только делают «для галочки». Судите сами: не так давно оборудованный пешеходный переход ведет в грязную яму, которая после дождя превращается в лужу. Чтобы обойти ее, нужно выйти на проезжую часть.

А еще в Слободе тротуар возле школы упирается в забор.

Не забываем про «дикорастущие» столбы. На фото выше — опора троллейбусных линий на второстепенной дороге по улице П. Бровки в Витебске.

На фото — покосившийся фонарь в Бобруйске, на пересечении Приберезинский — Сикорского. Нам сообщают, в таком виде она после ДТП, уже с мая так стоит.

На фото выше — результаты работы одной минской строительной фирмы. У читателя претензии к качеству монтажа винтовых свай под террасой. Например, зазор между горизонтальным брусом террасы и винтовой сваей компенсировали вкрученным шурупом. А из-за того, что сваи была короткой, под тяжестью постройки она начала наклоняться. В общем, все переделывают теперь.

А это уже почти «Нобелевка» - за первое ведро, подключенное к центральной канализации.