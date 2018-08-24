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Болтон: Санкции будут действовать, пока Россия не изменит свое поведение

  • 24.08.2018, 15:22
Джон Болтон
Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/Getty Images

Cоветник Трампа заявил о принципиальности политики США.

Санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не изменит свое поведение, заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве.

"Что касается санкций США против России - санкции остаются в силе и будут оставаться в силе до того момента, пока не наступят определенные изменения в поведении России", - цитирует Болтона Интерфакс-Украина.

США вводили санкции против России из-за аннексии Крыма, военной агрессии против Украины на Донбассе, вмешательство в американские выборы, а также покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери.


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