«Стыд, позор, пророссийский тролль»: чехи освистыванием сорвали выступление Земана 2 24.08.2018, 15:38

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Были освистаны и другие политики.

Начало речи президента Чехии Милоша Земана на открытии сельскохозяйственной выставки сорвали – часть зрителей освистала главу государства под крики "Позор!"

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Lidovky.

На плакатах демонстрантов красовались надписи "Плоды нашей страны? Земан засеял только злость и страх за наших детей!". Освистаны также были и другие политики, например, председатель Сената Милан Штех.

"Стыд позор, пророссийский тролль", - восклицала одна из протестующих.

Президент публично не посещал мероприятия по 50-летию оккупации российскими войсками, что вызвало возмущение у части общественности.

Церемония чествования памяти жертв вторжения войск под советским руководством в Чехословакию в 1968 году, переросла в протест против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.