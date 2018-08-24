Александр Хацкевич - украинцам: Когда народ един - он непобедим 1 24.08.2018, 15:55

Белорусский тренер поздравил наших южных соседей с Днем Независимости.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поздравил Украину с Днем независимости, сообщает «Трибуна».

«Это большой праздник для всей Украины. Я здесь живу больше 20 лет и прочувствовал все на себе.

Хочу пожелать всем веры, терпения. Будут лучшие времена, я надеюсь, они настанут скоро.

Когда народ един – он непобедим», – сказал Хацкевич.