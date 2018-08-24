«Санкции в отношении режима Лукашенко. Жесткие. Неотвратимые» 6 24.08.2018, 16:13

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Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как белорусы отреагировали на приговор по «делу профсоюзов».

Cегодня суд Советского района Минска вынес приговор по «делу профсоюзов».

Суд постановил: Геннадия Федынича и Игоря Комлик признать виновными в уклонении от уплаты налогов и вынести наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.

Также суд постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.

Читатели Сharter97.org отреагировали на решение суда и призвали к солидарности с лидерами народного профсоюза:

«Запад, ни копейки Лукавому и его своре, точка».

«Тунеядцы», надо в ближайшее время устроить акции протеста. Хватит сидеть на диване»

«Санкции в отношении режима Лукашенко. Жесткие. Неотвратимые».

«Лукашенко нужно выгонять с работы».

«Какая-же трусливая эта система

А если гуртом? Враз рассыпется. Главное начать».

«Ну, теперь дорога в международные инстанции. Туда-то, по крайней мере, не позвонят и не скажут, какой приговор вынести».

«Ну что, ребятушки, так и будем дальше мирно сидеть на попе?»

«Позор белорусскому судилищу. Свободу лидерам профсоюза. Даешь петицию. Позор режимным судьям».

«САНКЦИИ против режима нужны как воздух!!!»

«Это наши герои, их борьба - это пример для многих людей. Спасибо. Благодаря им мы имеем не только надежду», - подытожили читатели Сharter97.org