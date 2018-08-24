«Санкции в отношении режима Лукашенко. Жесткие. Неотвратимые»6
- 24.08.2018, 16:13
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Как белорусы отреагировали на приговор по «делу профсоюзов».
Cегодня суд Советского района Минска вынес приговор по «делу профсоюзов».
Суд постановил: Геннадия Федынича и Игоря Комлик признать виновными в уклонении от уплаты налогов и вынести наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года без направления в учреждения открытого типа, без конфискации имущества и запретом занимать руководящие должности на 5 лет.
Также суд постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.
Читатели Сharter97.org отреагировали на решение суда и призвали к солидарности с лидерами народного профсоюза:
«Запад, ни копейки Лукавому и его своре, точка».
«Тунеядцы», надо в ближайшее время устроить акции протеста. Хватит сидеть на диване»
«Санкции в отношении режима Лукашенко. Жесткие. Неотвратимые».
«Лукашенко нужно выгонять с работы».
«Какая-же трусливая эта система
А если гуртом? Враз рассыпется. Главное начать».
«Ну, теперь дорога в международные инстанции. Туда-то, по крайней мере, не позвонят и не скажут, какой приговор вынести».
«Ну что, ребятушки, так и будем дальше мирно сидеть на попе?»
«Позор белорусскому судилищу. Свободу лидерам профсоюза. Даешь петицию. Позор режимным судьям».
«САНКЦИИ против режима нужны как воздух!!!»
«Это наши герои, их борьба - это пример для многих людей. Спасибо. Благодаря им мы имеем не только надежду», - подытожили читатели Сharter97.org