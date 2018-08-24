Снова лихорадит: российский рубль резко подорожал на торгах в Минске

Снова лихорадит: российский рубль резко подорожал на торгах в Минске3
- 24.08.2018, 16:04
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Стоимость валютной корзины выросла на 0,55%.
Белорусский рубль на торгах в пятницу 24 августа укрепился к евро, но значительно уступил российскому рублю. Стоимость валютной корзины выросла на 0,55%.
Курс доллара не изменился и остался на отметке 2,0560 BYN/USD. Это максимум за прошедшие 11 дней. С начала августа доллар укрепился на 7 копеек (+0,0707 рубля), пишет select.by.
Курс евро просел на 0,0019 рубля до 2,3753 BYN/EUR. Напомним, что ещё вчера курс евро находился на максимуме за 100 дней.
Курс российского рубля взметнулся вверх на 0,0353 рубля до 3,0327 BYN/100 RUB. А ещё вчера рубль РФ был на своём минимуме за 21 месяц.
Россия
Центробанк РФ укрепил курс российского рубля к доллару и евро расчётами на завтра:
курс доллара упал на 0,73 рубля до 67,7911 USD/RUB;
курс евро обвалился на 0,84 рубля до 78,4072 EUR/RUB.