Новая пища: каким мясом мы будем питаться в будущем?7
- 24.08.2018, 16:26
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В мясной отрасли может произойти настоящая революция.
Y Combinator известен своими инвестициями в компании, которые впоследствии добились огромного успеха, вроде Airbnb, Reddit и Dropbox, сообщает «Популярная механика».
В среду фонд огласил список стартапов, которые получат финансирование в этом году, и среди них оказался Good Food Institute (GFI). Это даже не компания как таковая, а некоммерческий исследовательский центр, который и сам выступает в качестве финансового акселератора для индустрии, производящей растительное и искусственное мясо.
GFI занимается практически всем, что связано с мясом, выращенным из клеточной культуры. Центр работает с колледжами, проводит конференции по теме и всячески поощряет сотрудничество между исследователями, чтобы те учились друг у друга.
GFI занимается практически всем, что связано с мясом, выращенным из клеточной культуры. Центр работает с колледжами, проводит конференции по теме и всячески поощряет сотрудничество между исследователями, чтобы те учились друг у друга.
GFI надеется, что сотрудничество с Y Combinator привлечет внимание как к новым стартапам, так и к индустрии в целом. Фонд же считает мясо из клеточных культур будущим.
«YC заинтересовался в мясе из клеточных культур из-за инновативности этой индустрии, — говорит Густаф Алстромер, партнер Y Combinator. — Мы считаем, что это может произвести революцию в области мясной промышленности, и мы полагаем, что именно стартапы и предприниматели смогут создать компании для производства такого мяса».
У фонда уже довольно впечатляющий список крайне удачных инвестиций, так что их решение финансировать GFI явно является знаком того, что мы больше узнаем о новом мясе в будущем.