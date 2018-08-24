C 29 августа мотоциклистов-лихачей будут лишать прав 3 24.08.2018, 16:30

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Без прав можно остаться за езду на одном колесе.

С 29 августа мотоциклисты, которые ездят на одном колесе или не держатся за руль во время движения, могут лишиться прав, пишет tut.by.

Согласно закону № 131-З от 17 июля «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь», статью 18.14 КоАП дополнят частью 91: «управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а равно движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке)».

Изменения в законодательстве вступят в силу 29 августа. С этого дня мотоциклисты и мопедисты за езду без рук или на одном колесе заплатят штраф от пяти до десяти базовых величин. Также они могут быть лишены права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев.