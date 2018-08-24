Советник Белого дома: США серьезно рассматривают вопрос вступления Украины в НАТО 2 24.08.2018, 16:24

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Администрация Трампа активно рассматривает этот вопрос.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве после переговоров с украинским руководством, передает корреспондент "Европейской правды".

"Администрация Джорджа Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и других стран была ускорена программа принятия в члены НАТО. Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины - каким образом она выполнит условия, и политические, и военные. Но есть прогресс", - сказал он.