Лидер профсоюза IndustriALL: Мы будем давить на белорусские власти 4 24.08.2018, 16:44

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В Беларуси продолжают нарушаться права человека и права профсоюзов.

«Защита прав трудящихся не является преступлением в одной стране мира» - сказал «Радыё Свабода» Кемаль Озкан, лидер международного профсоюза IndustriALL.

Заместитель генерального секретаря международного профсоюза IndustriALL Global Union Кемаль Озкан присутствовал на оглашении приговора лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.

Кемаль Озкан подчеркнул, что представлял на суде 50 миллионов членов профсоюза IndustriALL со 154 стран мира. А профсоюз РЭП - один из самых уважаемых в IndustriALL, Геннадий Федынич - член Исполнительного комитета глобального профсоюза.

«Это печальный день для Беларуси, потому что эти два джентльмена, которых сегодня осудили - одни из самых уважаемых людей в нашем глобальном профсоюзе IndustriALL по своим деловым и человеческим качествам. И мне очень жаль, что я присутствовал на таком досадном судилище.

Я могу с уверенностью заявить, что ни в одной стране мира подобный процесс с такими обвинениями не был бы возможен. Единственное, чем занимаются Геннадий Федынич и Игорь Комлик, - защищают права членов РЭП и других работников. И это ни в коем случае не является преступлением, ни в одной стране мира», - сказал Кемаль Озкан.

IndustriALL будет давить на белорусские власти

Кемаль Озкан напомнил, что в июне 2018 года в Женеве проходила очередная конференция Международной организации труда, и на ней Беларусь была включена в короткий список стран, в которых наиболее серьезно нарушаются права человека и свободы профсоюзов и их членов.

«Этот процесс, этот суд и этот приговор еще раз подтвердили наши правильные опасения по поводу ситуации в Беларуси. Мы отслеживаем этот процесс с самого начала, и международное сообщество вновь убеждается, что в Беларуси продолжают нарушаться права человека и права профсоюзов.

Конечно, мы надеемся, что процесс апелляции завершится полным оправданием обвиняемых. Мы считаем, что это процесс не против двух лидеров РЭП, а это процесс против профсоюза. И, конечно, на данный момент, пока будет идти процесс обжалования приговора, мы сделаем все возможные меры и шаги, чтобы давить на правительство Беларуси, на власти Беларуси, и максимально распространим информацию об этом суде в Беларуси по всему миру», - сказал заместитель генерального секретаря международного профсоюза IndustriALL Global Union Кемаль Озкан.