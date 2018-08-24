Госдепартамент США раскрыл детали о новых санкциях против России 24.08.2018, 16:55

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Фото: sled.net.ua

Новые ограничения вводят запрет на продажу оружия и предоставление внешней помощи.

Госдепартамент США опубликовал уведомление о намерении ввести санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Уведомление опубликовано в официальном журнале правительства США (Federal Register). Согласно документу, санкции вступят в силу 27 августа и будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления, сообщают «Ведомости».

Согласно документу, санкции предусматривают запрет на предоставление России внешней помощи, за исключением экстренной гуманитарной помощи и поставок продовольствия.

Под запрет также подпадает продажа вооружения России, любой оборонной продукции, а также финансирование таких сделок, предоставление внешних займов России. Кроме того, вводится запрет на экспорт товаров, услуг и технологий, которые могут помочь в производстве или использовании химического и биологического оружия.

О намерении ввести новые санкции госдепартамент США объявил 8 августа. Ведомство сообщило, что подготовило соответствующее определение в соответствии с Конвенцией о запрещении химического и биологического оружия 1991 г. По версии Вашингтона, российские власти в нарушение международного права использовали химическое или биологическое оружие, в том числе против российских граждан.

Определение о санкциях подписал госсекретарь США Майк Помпео 6 августа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. На следующий день об этом, согласно процедуре, уведомили членов конгресса.

Чтобы санкции вступили в силу, с момента такого уведомления должны пройти 15 дней и должно быть опубликовано соответствующее решение в официальном журнале правительства США (Federal Register). Пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Науэрт ранее говорила, что новые ограничения вступят в силу 22 августа или «около этой даты».