С 1 сентября в Беларуси подорожают сигареты 1 24.08.2018, 17:03

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Подорожают 20 марок сигарет.

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 сентября, пишет сайт «Беларусь и мир»

В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должны подорожать 20 марок сигарет. Все они производятся ООО «Табак-инвест». Цены вырастут в диапазоне от 2 до 5 копеек.

Продукция, производимая фабрикой «Неман», а также импортируемая предприятиями «Беларусьторг» и СЗАО «Энерго-Оил», не подорожает.