«Добрый царь» заодно с жирующими боярами 3 24.08.2018, 17:16

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Фото: AFP

Увы, пенсионный возраст повышать придется.

Кремлевские сливают: Путин вот-вот объявит о смягчении грядущей пенсионной реформы.

Если верить этому сливу, все будет выдержано в лучших традициях жанра. Президент едет в провинцию (на выставку Технопром-2018 в Новосибирск, а еще заглянет в Омскую и Кемеровскую области), там где-то и скажет народу свое веское президентское слово. Что, мол, увы, пенсионный возраст повышать придется, пишет телеграм-канал "СерпомПо".

Дальше последует банальный набор: про опыт других стран, про увеличение продолжительности жизни, сокращение количества работающих и т.п., но - правительство и Дума, конечно, перегнули палку.

И дальше "царские пряники" - женщинам повысить до 60 , а не 63, пенсионные льготы давать с прежнего пенсионного возраста и т.д. и т.п.

Именно этот сценарий СерпомПо описывал ранее.

Очевидно, что, несмотря на всю свою крутость, Путин не готов просто взять и отменить явно не популярную, не проработанную как бы реформу, а вернее, тупую операцию изъятия денег у нищего населения. Денег, которые в нынешней ситуации профицита бюджета просто некуда девать, кроме сомнительных "инвестиционных" проектов типа дороги для Кадырова.

Не готов, потому что надо компенсировать потери своим попавшим под санкции друзьям-бизнесменам. Не готов, потому что Кириенко и Ко убедили его, что народ не то, чтобы безмолвствует, но не бузит: митинги против реформы даже в Москве больше нескольких тысяч не собирали.

Не собирали, да. И вряд ли соберут даже осенью. И народ проглотит и это. Но злобу затаит. Об этом лучше всяких митингов говорят встречи депутатов с избирателями.

Никакие разъяснения не действуют на людей, у которых из кармана вытаскивают последнюю копейку, в то время когда власть откровенно и нагло жирует. И теперь становится очевидно (если у кого-то были сомнения), что добрый царь заодно с жирующими боярами, а не с бедным своим народом.

И когда, где, на чем злоба народа прорвется, не предскажет ни паркетный ВЦИОМ, ни закрытые опросы ФСО.