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Компания, которой руководит Наталья Петкевич, открыла центр аюрведы под Минском

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  • 24.08.2018, 17:29
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Наталья Петкевич

Центр предлагает аюрведические процедуры, похудения, избавления от стресса.

Как говорится на сайте «Шантер Велнес», это первый в Беларуси центр, «оказывающий все виды оздоровительных процедур, которые предлагает древняя наука аюрведа», пишет tut.by.

На сайте центра аюрведы сказано, что его открыла белорусская компания ООО «Шантэр» совместно с Wellness Solutions Pvt, Ltd (Республика Индия). Несколько лет назад «Шантэр», напомним, возглавила бывшая первая заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич. Один из владельцев компании — известный бизнесмен Александр Шакутин. «Шантэр» занимается туристическим бизнесом в Беларуси, в том числе и известным комплексом премиум-класса «Красный Бор».

— Это не мое увлечение, но и не совсем бизнес, просто так сложилась судьба, — рассказала Наталья Петкевич.

Она пояснила, что тему открытия аюрведического центра несколько раз поднимали индийские партнеры.

— И когда эта тема пришла в четвертый раз, я поняла, что надо делать — мы решили попробовать. Это партнерский проект с крупным аюрведическим медицинским центром, который сам подбирал для него специалистов. Все они — из Индии, работают по методикам Wellness Solutions. Здесь очень высокие требования к качеству услуги.

Центр Аюрведы «Шантер Велнес» открылся 9 июля, он располагается под Минском на территории санатория «Пралеска». Руководит им Жанна Хрусталева, бизнесвумен и жена известного ведущего Егора Хрусталева. Он, кстати, провел церемонию открытия центра.

На сайте центра можно узнать, что одной из первых посетительниц была посол Индии в Беларуси Сангита Багадур. На фото рядом с ней бизнесмен Александр Шакутин, Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН в Нью-Йорке, и сама Наталья Петкевич.

Центр предлагает аюрведические процедуры, программы для омоложения организма, похудения, избавления от стресса.

Аюрведа — традиционная система индийской медицины, одна из разновидностей альтернативной медицины.


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