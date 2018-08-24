Задержанных в Минске активистов повезут на Окрестина 1 24.08.2018, 17:32

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Фото: ПЦ "Весна"

Активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза РЭП.

После оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика у здания Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг профсоюза РЭП и "Европейской Беларуси", пишет ПЦ "Весна".

Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных пикетчиков. Среди задержанных были Ольга Николайчик, Леонид Кулаков, Майя Наумова, Владимир Невмержицкий, активист профсоюза РЭП из Бреста Павел Мрочко, активист РЭП из Бобруйска Александр Чмыхов.

Позже, при отходе от здания суда были задержаны политик Николай Статкевич, активист "Европейской Беларуси" Максим Винярский и еще несколько человек.

По данным ПЦ «Вясна», 24 августа после суда по "делу профсоюзов" было задержано 11 человек:

1. Алесь Абрамович (Борисов);

2. Ольга Николайчик;

3. Леонид Кулаков;

4. Мая Наумова;

5. Владимир Невмержицкий;

6. Павел Мрочко (Брест);

7. Александр Чмыхов (Бобруйск);

8. Максим Винярский;

9. Николай Статкевич;

10. Тамара Зайцева (Калинковичи);

11. Андрей Хренков.

Все они были доставлены в РУВД Московского района Минска.

Задержанные активисты находятся в РУВД уже более трех часов. Как стало известно правозащитникам "Весны", у мужчин отобрали шнурки. Один из милиционеров Московского РУВД сообщил, что всех задержанных "оформляют на сутки" и ждать их сегодня не имеет смысла. Вероятно в понедельник состоится суд.