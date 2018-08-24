Правительство Испании одобрило перезахоронение Франко 2 24.08.2018, 17:42

Франсиско Франко, 1939 год

Фото: EPA

Останки испанского правителя перенесут из мавзолея.

Правительство Испании одобрило декрет, который дает законное обоснование для эксгумации и переноса останков Франсиско Франко, правившего страной с 1939 по 1975 годы – после того, как возглавляемые им националисты одержали победу над республиканцами в гражданской войне, сообщает "Радио Свобода".

О намерении принять соответствующий декрет глава испанского правительства, социалист Педро Санчес, сообщил еще в конце июня. "Испания как устоявшаяся европейская демократия не может позволить себе символов, разделяющих испанцев", – заявил он тогда. Социалисты призывали покончить с "аномалией в виде мавзолея, посвященного диктатору".

В свою очередь, представители оппозиции подвергли критике планы правительства. "Санчесу важнее оживить призраки прошлого, чем постараться обратить взоры людей в будущее", – заявил лидер правоцентристской Народной партии Испании Пабло Касадо.

Одобренный правительством декрет теперь должен быть утвержден парламентом, большинство в котором принадлежит левым. О дате голосования пока не сообщается.

Франсиско Франко похоронен в Долине Павших – мемориальном комплексе неподалеку от Мадрида, построенном в 1940-50-е годы с использованием труда политических заключенных. Мемориал часто использовался националистами, неофалангистами и членами правых организаций для торжественных церемоний и празднования юбилеев Франко.

С 2007 года любые политические акции в Долине Павших запрещены. Место, где бывший испанский правитель будет перезахоронен, определят члены его семьи.