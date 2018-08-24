Почему Гродно назвали «Глодно»? 1 24.08.2018, 17:50

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Фото: Василий Молчанов/Белсат

Люки с названием Гродно по-китайски установят по всему городу.

На новых люках обозначен год первого упоминания города в летописях, герб «Олень святого Губерта», а также название на четырех языках, пишет сайт телеканала «Белсат».

Grodno, Гродно, Гародня и «Глодно»

Из четырех названий города, которые оказались на люках, самая большая – по-русски. Рядом версия латинскими буквами – Grodno. Внизу белорусская форма – Гародня, рядом с китайской версией, которая вызвала большой интерес к новым люков. Вероятно, что гродненские власти создавали эскиз люков на будущую перспективу туристической и экономического сотрудничества с Китаем, учитывая, что по-китайски в мире разговаривает более миллиарда человек.

Из-за того, что в китайском языке нет иероглифов, которые бы полностью соответствовали российскому или белорусскому произношению, буква «р» в китайском языке меняется на «л». Поэтому, если читать надпись по-китайски, получается «Глодно».

Люки сделали в Гомеле

Инициатором замены старых советских люков стало РУП «Гродноэнерго». Руководство тепловых сетей еще в апреле подготовило эскиз, который согласовывался с властями города. В итоге было решено, что кроме герба, на люках появится название Гродно, написанное на четырех языках, один из которых – китайский. Начать замену люков планировалось к Фестивалю национальных культур в начале июня.

Сделать люки с такими мелкими деталями взялось предприятие в Гомеле, которое отлило около 100 экземпляров для «Гродноэнерго» и еще 100 для «Гродноводоканала», который также поддержал проект.

В течение лета несколько десятков новых люков уже появились в центре города взамен старых советских. Как сообщили в «Гродноэнерго», старые люки они сохранят или переустановят в менее туристических районах. Кроме того, на своих местах останутся также довоенные люки, которые устанавливались в 20-х и 30-х годах, когда Гродно был в составе Польши.