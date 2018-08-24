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10 технологий 2018 года, которые принесут миллиарды

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  • 24.08.2018, 17:57
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Технологии из представленного списка изменят ценности существующего мира.

Аналитики Citigroup представили список из десяти новых технологий, вход в капитал которых пока не очень высок, однако в будущем они принесут миллиарды инвесторам, пишет «Хайтек».

В исследовании Citi GPS: Global Perspectives & Solutions говорится, что технологии из представленного списка изменят ценности существующего мира и представление человечества о будущем.

В списке оказались твердотельные аккумуляторы (они намного экологичнее, дешевле и эффективнее, чем литий-ионные батареи), медицинские технологии против старения, беспилотный транспорт, искусственный интеллект в здравоохранении, киберспорт, технология беспроводного доступа Dynamic Spectrum Access, сеть 5G, плавающие ветрогенераторы, смарт-колонки и нейросети, которые заменят риелторов.


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