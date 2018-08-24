Владельцу сбежавшего в Минске питона выписали внушительный штраф

Владельцу сбежавшего в Минске питона выписали внушительный штраф6
- 24.08.2018, 18:20
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На него составили сразу два протокола.
В комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды составили два протокола на хозяина сбежавшего питона, пишет tut.by.
По словам специалистов, протоколы составили за нарушение правил содержания рептилии и за то, что экзотическая змея не была зарегистрирована хозяином согласно действующему законодательству.
— Общая сумма штрафа для владельца питона составила 20 базовых величин, — уточнили в комитете.
Таким образом мужчина заплатит 490 рублей.
Напомним, в Минске 15 августа сбежал питон. Как сообщили в МЧС, его обнаружили на улице Уборевича сотрудники яслей-сада № 292 на крыльце. Змее, предположительно, 5 лет, ее длина 4 метра, а весит она 8 кг.
Спасатели выловили питона и передали в зоопарк. Утром 16 августа животное забрал хозяин. Сотрудники яслей-сада и зоопарка отзывались о питоне доброжелательно, сказали, что он «спокойный и нежный, как кошка».