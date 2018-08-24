Курс не поменялся

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24.08.2018, 18:31

Министры уходят и приходят, а отношение к российским властям остается прежним.

9 июля 2018 года министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку.

Тотчас с российской МИДовской коммунальной кухни победно загремели кастрюли и раздался сварливый голос кухарки Марии Захаровой:

"Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т.Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики.

А что вы хотите? Столько врать миру про "руку Кремля", "агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок", ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно. Мнимую "солидарность" надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная".

Прошло почти полтора месяца. И что? Изменился курс британского правительства в отношении властей России? Оно теперь считает иначе? Отставка Джонсона чему-то в этом смысле помогла? Ничуть не бывало.

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант собирается выступить в Соединенных Штатах вот с таким обращением:

"Сегодня Великобритания просит своих союзников пойти дальше. Мы призываем Европейский союз сделать так, чтобы санкции против России носили всеобъемлющий характер, и продемонстрировать, что мы действительно стоим плечом к плечу с США".

Это – отрывок из речи Ханта, распространенной Форин-офис. Другими словами, он призывает Европу присоединиться к санкциям Соединенных Штатов против властей России, которые носят более масштабный характер, чем европейские.

Кроме того, Хант поставил на первое место среди угроз "демократическому порядку устройства политики и экономики" деятельность российских властей:

"…ведущие державы вроде России постоянно попирают устоявшиеся правила взаимодействия на международной арене. Подобное агрессивное и враждебное поведение угрожает мировому порядку и нашей безопасности. Конечно, стоит наводить мосты с Россией, но нужно сказать прямо: в результате российской внешней политики, проводимой под руководством президента Путина, мир стал намного опаснее".

Министры иностранных дел уходят и приходят, а отношение к российским властям остается в Британии прежним. Потому что дело не в личных качествах бывшего министра Джонсона, а в деятельности российских властей.

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