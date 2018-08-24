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Бобруйчанка: Спорт – это отдушина, радость общения и хорошая физическая форма

  • 24.08.2018, 18:38

Оксана Занкевич рассказала о том, как в любом возрасте оставаться в форме.

Для 43-летней Оксаны Занкевич здоровый образ жизни – привычка с детства. Женщина рассказала «Вечернему Бобруйску» о том, что позволяет ей оставаться в форме – и физически, и психологически.

«Спорт – это отдушина, радость общения и хорошая физическая форма».

Оксана говорит, что никогда не мечтала о спортивной карьере, но спортом для себя занимается всю жизнь. Родители приобщили к активности с раннего детства. Мама занималась художественной гимнастикой, папа – мастер по автомодельному спорту... Теперь Оксана не представляет свою жизнь без движения.

Фото Александра ЧУГУЕВА

– Для меня это отдушина, радость общения с единомышленниками и возможность поддерживать хорошую форму, – признается женщина. – Если и есть какие-то достижения в спорте, то это прежде всего результат моей ответственности: всегда отдаюсь сполна тому, что делаю и должна получить результат.

Оксана Занкевич закончила Витебский колледж связи и БГУИР по специальности «Информационные технологии и управление в технических системах». Более 20 лет работала техником по связи в РУП «Белтелеком», сейчас ищет новую работу.

Оксана вспоминает, что уже в детсадовском возрасте мама водила ее на спортивную гимнастику. Правда, надолго девочка там не задержалась. Когда училась в 3 классе, вместе с подругой пошла заниматься лыжным спортом на лодочную станцию, которая тогда находилась в районе нынешнего «фандоковского» моста. Спустя год увлеклась баскетболом: в их школе №26 тренер Александр Станиславович Шимковяк тогда впервые набрал группу девочек. Своим воспитанницам он привил любовь к разным видам спорта.

Оксана занималась баскетболом много лет. В 1992-ом, во время учебы, получила звание кандидата в мастера спорта.

Не рассталась она с любимым увлечением и позже, когда пошла работать, вышла замуж и родила детей. Во время работы на «Белтелекоме» выступала за областной филиал своей организации по самым разным спортивным направлениям: баскетбол, плавание, стрельба, теннис. Занимала призовые места на областных соревнованиях и участвовала в республиканских.

Фото Александра ЧУГУЕВА

Последних лет шесть женщина занимается настольным теннисом в общежитии на Интернациональной.

Дома Оксана делает зарядку вместе с младшей дочерью – шестилетней Лианой. Скоро девочка пойдет в первый класс и начнет заниматься настольным теннисом в школе. А старший сын, Артем, уже взрослый, но раньше занимался гандболом.

«Можно скушать все, если сильно хочется, но нужно знать меру»

Оксана всегда думает о правильном питании и приучает к этому дочь. Женщина уверена, что переедать недопустимо, поэтому есть каждые два часа небольшими порциями. Ежедневно в ее рационе творог, йогурт, салаты, каши, отварная курица. От жирной еды отказалась, хлеба и картошки ест мало. Пищу не солит, сахар использует редко.

При росте 176 см Оксана весит около 65 кг, мечтает расстаться еще с несколькими кило.

Впрочем, если сильно хочется, Оксана может позволить себе все, но в меру. На пикнике не откажется от нескольких кусочков шашлыка, в гостях – от порции торта. Но на следующий день устроит себе небольшую разгрузку.

К спиртному женщина относится равнодушно. Если приходится в компании выпить, то предпочитает немного хорошего коньяка.

«Схожу на тренировку – и никакого стресса»

Оксана считает, что здоровый образ жизни не допускает уныния и злости. Конечно, как у каждого из нас, стрессы и обиды в ее жизни случаются. Для Оксаны главное лекарство от этого – спорт.

– Схожу на тренировку – и никакого стресса! – улыбается женщина. – И вообще стараюсь с пониманием к людям относиться. Даже если меня обидели, отпускаю обиды. Не люблю носить негатив в душе, это неприятно.

Фото Александра ЧУГУЕВА

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