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Учебный год у школьников начнется в субботу

  • 24.08.2018, 19:11

Торжественные линейки в Минске пройдут 1 сентября, а в регионах - 1 сентября или 31 августа.

В этом году 1 сентября выпадает на субботу. В региональных школах линейки пройдут 31 августа или 1 сентября. В Минске решили проводить линейку в субботу, пишет kp.by.

- Большинство регионов тоже проведут торжественные линейки 1 сентября. Потому что это выходной, и родители хотят присутствовать на празднике, - говорят в пресс-службе Минобразования.

Родители действительно не прочь присутствовать на празднике, но многие из них возмущены: почему в субботу? Можно ведь было начать учебный год с понедельника. Все равно серьезной учебы 1 сентября не будет, а последние выходные потеряны, и за город на два дня уже не уедешь.

- Вопрос, когда проводить линейку, мы обсуждали и с родителями, и с педагогами, проводили анкетирование. 1 сентября - это было желание большинства. К сожалению, каждому индивидуально мы не можем угодить, - объясняет замначальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая.

Есть и еще один вопрос, который волнует родителей. В одной из минских гимназий на линейку не позвали пятиклассников. В прошлые годы на праздник приглашали первоклашек, пятиклассников, десятиклассников и одиннадцатиклассников. Это те дети, которые переходят в среднюю и старшую школу, и выпускники. В регионах чаще на линейку собираются все классы.

- Но про нас в этом году, кажется, забыли,- жалуется папа пятиклассника. - Всегда была линейка для тех, кто идет в пятый класс, они поступали в гимназию, а в этом году ничего нет. У нас просто пройдет родительское собрание.

И в Минобразования, и в комитете по образованию говорят, что никакого распоряжения школам не давали и решение никак не связано с тем, что в этом году дети после четвертого класса не поступали в гимназию.

- Никто не запрещает проводить линейку и для всех классов. Но все зависит от вместимости актового зала, - говорят в пресс-службе Минобразования.

Решение с линейками для пятиклассников действительно не касается всех школ и гимназий. Многие учреждения образования зовут на первый звонок и пятиклассников, как и в прошлые годы.

Также в последние дни августа или первые дни сентября проходят и родительские собрания. Здесь уже нет четкой даты для всех учреждений образования. Администрация каждого самостоятельно решает, когда собирать родителей. Но сделать это должны в начале учебного года.


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