Через три дня США вводят новые санкции против России: Чего ждать дальше? 6 24.08.2018, 19:18

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Санкции будут вводиться в два этапа.

США с понедельника вводят новые санкции против России в связи с отправлением Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании, передает русская служба BBC.

Администрация президента США 24 августа опубликовала официальный документ, описывающий новые санкции против России. В силу они вступят с понедельника, 27 августа. Ранее о том, что санкции будут введены, сообщал Госдеп США.

Санкции вводятся в два этапа в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Этот пакет санкций посольство России в Вашингтоне уже назвало "драконовскими".

Экономисты говорят о том, что рынки перед введением санкций вели себя не очень стабильно. Согласно докладу банка Nordea, рубль из-за введения санкций находился в последние несколько дней под давлением.

Какие новые санкции США ввели против России?

На первом этапе США вводят санкции, которые уже частично повторяют предыдущие. Например, вводится запрет на поставки товаров и услуг для оборонного сектора, а также технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Документ предполагает запрет на экспорт товаров военной отрасли. В этом списке 21 группа товаров, среди которых оружие, военная радиоэлектроника, реактивные двигатели, беспилотные аппараты.

Документ допускает, что в некоторых случаях власти могут разрешить экспорт отдельных товаров. Например, для нужд "дочек" американских компаний в России, а также для некоторых секторов, например, гражданской авиации и космической отрасли.

Также в рамках санкций США запрещается оказывать России финансовую помощь.

В Росбанке ранее назвали санкции, которые могут быть введены на этом этапе, техническими.

Oтдельно выделяют возможный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, то есть используемых для оборонных и гражданских нужд.

Из США в России различных электроприборов и оборудования в 2017 году было введено на 752 млн долларов. Еще на 3,6 млрд было ввезено в Россию товаров и услуг по секретному коду, то есть товаров и услуг, которые могут быть использованы для оборонных нужд.

Какие санкции ждут Россию на втором этапе?

Согласно закону 1991 года, власти США могут через три месяца ввести против России более жесткие санкции. В "Уралсибе" прогнозируют, что эти санкции "жестко ограничат экспорт из США в Россию и российский импорт в США".

На втором этапе санкции могут быть введены в случае, если Россия не предоставит гарантии, что больше не будет производить и использовать химическое оружие. Еще одним условием является согласие на допуск международных наблюдателей на заводы. Если этого не произойдет, то США в конце ноября могут ввести следующие санкции:

- Запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции

- Практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора

Ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России

- Запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму попадает "Аэрофлот". Власти США уже заявили, что не будут вводить прямых санкций против компании

За первые шесть месяцев этого года взаимный торговый оборот между Россией и США составил 11,8 млрд долларов, а в 2017 году - составил 23 млрд долларов. Россия поставляет в США в основном нефть и нефтепродукты. Самая крупная статья поставок США в Россию - товары и услуги по секретному коду.

У президента США при этом на втором этапе будет возможность смягчить или даже еще на три месяца отсрочить введение санкций.

Замглавы МИДа Сергей Рябков уже заявил, что выдвигаемые США условия в рамках санкционного пакета по "делу Скрипалей" заведомо невыполнимы.

Какие еще санкции могут ввести против России?

Помимо "драконовских санкций" в США обсуждаются еще "санкции из ада". Это законопроект, который был внесен в Конгресс США группой сенаторов.

Этот законопроект предлагает более жесткий набор мер: запрет на операции и заморозку активов в США семи российских банковских структур, включая Сбербанк и ВТБ, запрет на операции с российским госдолгом и прочее.

Главный экономист "Локоинвест" Кирилл Тремасов в своем блоге в Telegram написал, что принятие этого законопроекта может стать критичным для рынков.

Во вторник в Сенате США проходили слушания по поводу действующих против России санкций и возможности принятия будущих санкций. По мнению Тремасова, эти слушания повысили вероятность того, что законопроект будет принят.

В Nordea также отметили, что американские сенаторы выразили широкую поддержку увеличению санкционного давления на Россию. По прогнозу банка, вероятность ужесточения санкций в ближайшие месяцы будет давить на рубль.

При этом во вторник лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл, представляющий Республиканскую партию, заявил, что по этому законопроекту вряд ли будут голосовать в ближайшее время. Он допустил, что законопроект будет рассмотрен уже после выборов в Конгресс, которые пройдут 6 ноября.