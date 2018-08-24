Белорусы стали чемпионами мира в гребле на байдарках и каноэ 24.08.2018, 19:26

Чемпионат мира проходит в Монтемор-у-Велью.

Белорусы Глеб Солодуха и Денис Махлай стали чемпионами мира в гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью, сообщает БелТА.

Дистанцию 200 м в двойке-каноэ атлеты преодолели за 37,646 сек. На финише Глеб Солодуха и Денис Махлай сумели опередить Арсена Сливински и Михала Любневски из Польши (+0,174 сек.).

Бронзовыми призерами стали россияне Александр Коваленко и Иван Штыль (+0,347 сек.). После заезда белорусы отметили во флеш-интервью телеканалам, что эта победа очень важна для них, к этому результату они стремились на протяжении всего сезона.

В соревнованиях женских каноэ на 500 м белоруска Елена Ноздрева завоевала серебряную медаль, уступив лишь 0,640 сек. Ксении Кураш из России - 2 мин. 10,9 сек., ставшей чемпионкой мира. Бронзовая награда у Кэти Винсент из Канады (+1,157 сек.).

В каноэ-одиночке у мужчин на 500 м победу праздновал Исак дос Сантос из Бразилии. Белорус Максим Петров финишировал пятым.

Белорусские атлеты уже на старте чемпионата мира вновь доказали, что являются одними из лидеров в гребле на байдарках и каноэ. Глеб Солодуха и Денис Махлай в текущем сезоне на дистанции 200 м заняли второе место на чемпионате Европы в Белграде. В столице Сербии в июне текущего года в каноэ на 500 м золотую награду завоевала Елена Ноздрева. Чемпионат мира в Монтемор-у-Велью продолжится до 26 августа.