Фотофакт: Над Донецком подняли флаг Украины 1 24.08.2018, 19:36

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Ко Дню независимости патриоты развесили государственные флаги на оккупированных РФ территориях.

В оккупированном Донецке над супермаркетом "Обжора" неизвестные патриоты Украины установили желто-голубое знамя.

Как пишет apostrophe.ua, соответствующий снимок выложила в Twitter блогер Елена Димкова.

"Донецк. Обжора. 24.08.2018.", - подписано фото.

Aктивисты ко Дню независимости Украины развесили государственные флаги на оккупированных Россией территориях Донбасса. Кроме того, украинские военные из зоны боевых действий также прислали фото с флагом, отметив, что они погибают за будущее детей. "Знакомые передали это фото с Промки. Бойцы просили передать: "Это наш флаг! Мы защищаем землю и погибаем за будущее наших детей рядом с ним! Слава Украине!" – написала в Twitter Yaryna Ukraine и выложила фото.

На День флага, 23 августа, в Киеве был установлен национальный рекорд: на левом берегу Днепра, в Дарницком районе, развернули самый длинный в истории флаг Украины.