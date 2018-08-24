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Правозащитники требуют пересмотреть приговор Федыничу и Комлику

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  • 24.08.2018, 19:46

Уголовное преследование лидеров независимого профсоюза РЭП должно быть прекращено.

Заявление правозащитного сообщества Беларуси по поводу уголовного приговора, вынесенного лидерам профсоюза РЭП Игорю Комлику и Геннадию Федыничу опубликовал ПЦ «Весна»:

- 24 августа 2018 года в отношении Геннадия Федынича, председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, Игоря Комлика, главного бухгалтера профсоюза, вынесен обвинительный приговор по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей ответственность за «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере». Лидеры профсоюза приговорены к ограничению свободы без направления в учреждения открытого типа сроком на 4 года без конфискации имущества и с запретом занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Следует напомнить, что аналогичное уголовное дело было возбуждено в 2011 году в отношении председателя Правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, что однозначно было расценено правозащитным и международным сообществом как преследование за его многолетнюю правозащитную деятельность.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям, рассматривая дело Алеся Беляцкого, в своем Мнении отметила, что в соответствии со статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах государства-участники связаны не только обязательствами не вмешиваться в создание объединений, либо их деятельность, но позитивным обязательствам обеспечивать правовую основу для включения в такую деятельность юридических лиц.

По мнению Рабочей группы, такие меры, как содействие задачам ассоциаций путем государственного финансирования или разрешения на освобождение от налогов на средства, полученные из-за пределов страны, входят в сферу позитивного обязательства в соответствии со статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Правозащитное сообщество Беларуси однозначно восприняло уголовное дело в отношении руководителей профсоюза РЭП как атаку на независимое профсоюзное движение, связанную с их общественной активностью и стремлением властей запугать организации гражданского общества в Беларуси. В этой связи стоит напомнить, что профсоюз РЭП собрал более 45 тысяч подписей против «декрета о тунеядцах» и активно участвовал в «Маршах нетунеядцев» - многотысячных мирных акциях, проходивших во многих городах Беларуси весной 2017 года, правовые инспекторы профсоюза оказывали правовую помощь гражданам. О политически мотивированном характере уголовного дела также свидетельствует факт вербовки КГБ сотрудницы профсоюза РЭП, о котором стало известно в ходе судебного разбирательства.

Мы рассматриваем уголовное дело, возбужденное в отношении лидеров профсоюза РЭП, в свете гарантий, закрепленных в статье 22 Международного пакта о гражданских и политических правах: каждый имеет право на свободу ассоциаций с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

В соответствии со статьей 3 Конвенции Международной организации труда о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы № 87, государственные власти воздерживаются от всякого вмешательства, способного ограничить право организаций работников и работодателей вырабатывать свои уставы и административные регламенты, свободно выбирать своих представителей, организовывать свой аппарат и свою деятельность и формулировать свою программу действий или воспрепятствовать его законному осуществлению. Защита профсоюзов и их прав от посягательства со стороны правительства является гарантией прав граждан на защиту своих экономических и социальных интересов.

Ничто не дает право государствам, участвующим в Конвенции МОТ № 87, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в ней, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям.

Мониторинг открытого рассмотрения уголовного дела в отношении лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика выявил грубые нарушения стандартов справедливого суда, которые в своей совокупности привели к незаконному, политически мотивированному приговору.

Выводы суда о виновности профсоюзных лидеров основаны на ряде недопустимых с точки зрения уголовного процесса или не относящихся к предъявленному обвинению доказательств, которые не были подвергнуты судом критической оценке. Ключевые доказательства, подтверждающие сам факт открытия банковских счетов и снятие с них наличных денег, которые опровергли бы позицию обвиняемых, отрицающих сам факт совершения таких действий, получены следствием из неизвестного источника, без использования признанных процедур получения информации, составляющей банковскую тайну в рамках сотрудничества государств в области взаимной правовой помощи. Такие доказательства не могут быть использованы для обоснования вины по уголовному делу.

Полагаем, что использование судом в качестве доказательств противоречивых и недостоверных показаний свидетелей, запуганных на досудебной стадии представителями органов финансовых расследований, также не позволяет считать приговор законным и обоснованным.

Мы считаем, что действия прокуратуры и органов внутренних дел по отношению к свидетелям, заявившем в суде об использовании в их отношении недопустимых мер воздействия при ведении дознания и предварительного следствия по уголовному делу, являются давлением на свидетелей которых, вопреки закону, фактически задерживали и доставляли для дачи объяснений в прокуратуру. Их телефоны, а также телефоны обвиняемых прослушивались спецслужбами в период судебного рассмотрения дела. Решение по результатам проверки их заявлений соответствовало версии обвинения.

В связи с изложенным считаем приговор суда в отношении лидеров профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича незаконным, необоснованным и политически мотивированным, а уголовное преследование – связанным с их активной профсоюзной деятельностью и мирным осуществлением права на свободу ассоциаций.

Призываем пересмотреть вынесенный приговор и прекратить уголовное преследование Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Одновременно требуем от властей Беларуси прекратить давление на независимое профсоюзное движение и призываем отказаться от неправомерного вмешательства в его деятельность.

Правозащитный центр «Весна»;

РОО «Правовая инициатива»;

РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет»;

Белорусский документационный центр;

Белорусский Дом прав человека;

Учреждение "Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа»;

Просветительское учреждение "Центр правовой трансформации";

Офис по правам людей с инвалидностью;

Комитета помощи репрессированным «Солидарность».


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