На российском рынке бензина ожидается ценовой коллапс 24.08.2018, 19:54

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АЗС ждут очередного скачка цен на бензин.

В следующем году на рынке бензина может повториться ценовой коллапс апреля-мая 2018 года, и цены на топливо могут резко вырасти. В результате бензин может подорожать на 10%, подсчитали в Российском топливном союзе, представляющем интересы владельцев независимых АЗС, пишет finanz.ru.

Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 руб. за литр, говорится в письме президента союза Евгения Аркуши на имя помощника руководителя АП Кирилла Молодцова. Акцизы на бензин после снижения в июне 2018 года на 2-3 рубля за литр вырастут с 1 января 2019 года с 8213 рублей до 12314 рублей за 1 тонну (бензин 5-го класса), НДС вырастет с 18 до 20%.

Среди предпосылок для роста экспортного паритета (стоимости поставок топлива в Европу за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку) в 2019 году Аркуша также назвал рост налоговой нагрузки на топливный рынок, увеличение мировых цен на нефть и ослабление курса рубля относительно мировых валют, сообщает РБК. Кроме того, к этому могут привести начало осенних ремонтов на НПЗ и "прекращение административного давления на цены по окончании выборной кампании".

Опасения Аркуши по повторению дисбаланса на оптовом и розничном рынке бензина в 2019 году считает более чем оправданными и глава Независимого топливного союза (объединяет владельцев АЗС и трейдеров) Павел Баженов. По его мнению, потенциал роста цен на бензин составляет около 7 рублей за литр, если не принять дополнительные меры балансировки рынка.

Биржевая динамика и премиальность экспорта дают основание полагать, что рост цен на топливо может начаться уже осенью 2018 года, предупреждает Баженов. Пока выгода экспорта топлива значительно выше, чем поставки на внутренний рынок, ситуация останется критической, подчеркнул он.

В апреле-мае 2018 года из-за резкого роста экспортного паритета и падения курса рубля оптовые цены на бензин превысили розничные. Это привело к убыткам для владельцев АЗС как среди крупных нефтяных компаний, так и в независимом секторе. По оценкам Независимого топливного союза, только по итогам мая они достигли 12 млрд рублей.

Биржевые цены на бензин на торговой площадке СПбМТСБ снижались почти все лето. С 10 по 17 августа был замечен их резкий рост почти на 7% на фоне роста экспортного паритета и повышения спроса покупателей перед ремонтами НПЗ. С 20 августа цены начали незначительно снижаться.