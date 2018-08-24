Лесной пожар на Полесье тушат уже больше 6 часов 1 24.08.2018, 19:59

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На Столинщине горят Ольманские болота.

Крупное возгорание произошло 24 августа на болотистой местности вблизи деревни Ольманы Столинского района. Возгорание тушат уже около 6 часов. Ситуация осложняется сильным ветром, который способствует быстрому распространению огня, а также отсутствием лесохозяйственных дорог, сообщает tut.by со ссылкой на Минлесхоза.

Очаг возгорания обнаружил директор Полесского лесхоза во время патрулирования территории. Когда прибыло первое подразделение из работников лесхоза, очаг уже составлял 5 га. Площадь пожара пока уточняется.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Данная местность пользуется популярностью среди ягодников, вероятнее всего, источником пожара могла стать незатушенная сигарета.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ситуацию существенно осложняет отсутствие лесохозяйственных дорог. На данный момент добраться до очага возгорания можно только пешком или на вездеходе. Кроме того, быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

В ликвидации пожара задействованы 18 работников Полесского лесхоза, а также вездеход. Своих работников на тушение пожара также направили Столинский и Лунинецкий лесхозы.

МЧС также обещало помочь в тушении пожара, рассказала пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. Опасности для жителей нет, ближайший населенный пункт находится в 6 км.

В ведомстве также отметили, что в 2015 году в этой же местности было крупное возгорание, которое сложно было тушить из-за отсутствия дорог.

В Полесском лесхозе едва ли не половину территории занимают Ольманские болота. Это крупнейший в Европе комплекс верховых, переходных и низинных болот, который до наших дней сохранился в естественном состоянии. Часть комплекса является заказником.