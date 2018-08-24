Капитальный ремонт в сотни рублей - снова за счет жильцов? 2 24.08.2018, 20:20

Все чаще белорусов заставляют дополнительно оплачивать капремонт.

Все чаще в редакцию gomel.today поступают жалобы гомельчан — их заставляют дополнительно оплачивать капремонт, несмотря на регулярные выплаты на него в течение почти двух десятилетий.

Двойная оплата по одному счету

Привокзальная, 6 строилась некогда как дом железнодорожников. Было то в далеком уже 1962 году. За это время здание изрядно обветшало и нуждалось в основательной реконструкции. В КЖРЭУП «Железнодорожное» это прекрасно понимали, поскольку их головной офис находится в этом же здании. И вот с апреля текущего года тут начался капитальный ремонт. Подрядчиком является ОАО «Гомельремстрой».

Жительница дома Вероника рассказывает:

— Работы ведутся масштабные. У нас проводят замену труб, стояков, батарей, оконных рам, электропроводки и счетчиков. Убирают колонки нагрева воды — в сентябре обещали запустить централизованное снабжение горячей водой. Говорили даже о том, что заменят старые деревянные оконные рамы на новые, и включат это в общую стоимость капремонта. И мы, конечно, благодарны за это администрации. Но... При этом часть стоимости ремонта нам предложили оплатить самостоятельно. Например, проводку меняют бесплатно только до квартиры — в самих жилых помещениях за это надо уже заплатить. Но ведь с нас постоянно удерживали деньги на капремонт! Куда же делись эти средства?

То же самое и с трубами. Чугунные меняют на новые пластмассовые. «Стояки» в подъездах заменили без оплаты, а вот разводка водопроводных труб по квартирам делалась уже за счет жильцов, как и установка счетчиков на горячую воду. То же и с электросчетчиками. Вероника говорит:

— Большинство в нашем старом доме составляют пенсионеры. Как вы понимаете, это далеко не самые богатые люди. Одна бабушка лет за 80 на встрече с работниками ЖЭУ говорит: «Сынок, зачем мне новый счетчик?». А ей отвечают: «Не расстраивайтесь — это ведь в рассрочку на 3 месяца!»

Электросчетчик стоит 110 рублей, счетчик на горячую воду — 50. Разводка горячей воды по квартире в среднем в городе стоит 30-40 рублей за точку. Как правило, в квартире их несколько — ванна, умывальник и раковина на кухне. Замена электрического оборудования — 10-14 рублей за точку. Таким образом, общая стоимость капремонта обойдется жильцам в сотни рублей.

Правда, при этом у жильцов есть свобода выбора — менять электропроводку через ведущую работы подрядную организацию, или самостоятельно искать фирму. Некоторые также отказываются менять старые, но надежные медные провода на новые алюминиевые.

Счетчики раньше находились в квартирах. Но по новому проекту их решено было вынести на лестничные площадки. Для этого в стенах начали долбить ниши. Однако из-за протестов жильцов от этого все же отказались. В подъезд вывели только автоматические переключатели.

Жительница дома говорит:

— Когда рубили ниши, то сделали отверстия с лестничной клетки в туалет и ванную. Через дыру из подъезда было видно, как человек на унитазе сидит. Мы стали возмущаться, а производитель работ нам и говорит: «Мы прорубили вам окно в Европу!»

Еще женщина рассказывает, как встретили в подъезде соседа, несущего новую сантехнику. «Ого, вам меняют за счет ЖЭУ!» — порадовались за него соседи. «Нет, мне просто разбили унитаз».

Еще, по словам жильцов, им пришлось долго ждать, когда заделают дыры в стенах, оставшиеся после замены труб. Многим в ожидании работников приходилось отпрашиваться с работы, но специалисты так и не приходили. И так могло продолжаться несколько дней.

Еще в доме поменяли балконы и козырьки подъездов. Старые козырьки из бетонных плит заменили на легкие конструкции из металлопрофиля. Смотрятся они эстетично, но прочность материала на случай падения с карнизов льда или больших кусков снега вызывает у некоторых сомнения.

По словам жильцов, в течение первых 2-х месяцев ремонтных работ в подъезде не убирали. И он был буквально завален разным мусором — пыль покрывала все. Это можно легко представить, потому что и сейчас пыль на перилах лежит таким толстым слоем, что на ней можно рисовать едва ли не в стиле рельефного письма. Вероника говорит, что уборку в подъезде сделали лишь после того, как жильцы пригрозили обратиться в Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии. Пострадали от ремонта и кабели спутниковых антенн некоторых жильцов.

Впрочем, не все жильцы в доме высказывают претензии. Владимир (51 год) говорит:

— За ту зарплату, которые ребята-рабочие здесь получают, и так спасибо надо сказать.

Самоуправляющееся ЖКХ

Хорошо известно, что при сегодняшней тотальной оптимизации и всеобщих урезаниях, государство сильно сокращает свои социальные расходы. Но от этого еще более нуждающиеся люди вынуждены вообще считать каждую копейку. Должны ли они при этом дважды платить за капитальный ремонт?

К сожалению, в наше время «всеобщих платежей» — да, обязаны. По существующим нормативам органы ЖКХ за счет отчислений жильцов и бюджета меняют оборудование только , что называется, до квартиры. В своих жилых помещениях собственники должны самостоятельно оплачивать замену труб (кроме отопления), окон, электро -, газо- и водных счетчиков, внутриквартирного газового, электро- и сантехнического оборудования, восстановление обшивки в санузле. Объясняется это тем, что теперь, когда все квартиры стали собственностью жильцов, государство вовсе не намерено вкладывать в них деньги. Хотя — эти средства поступили на счет капремонта именно за счет отчислений владельцев квартир?

И всё таки, возможно ли при этом что-то сделать? Можно. Жители имеют право:

— ознакомиться с проектно-сметной документацией по предварительной заявке;

— требовать восстановления имущества, поврежденного во время ремонта, либо по независящим от них причинам — протекания крыши, промерзания стен;

— на устранение дефектов во время капремонта в отведенный срок.

Ключевым здесь является первый пункт. Если жильцов что-то не устроит в предложенном проекте, они могут отказаться от проведения соответствующих работ. И таким образом сэкономить на оплате. Но на деле это не так просто — надо вовремя получить проект. А главное, во многих случаях придется добиваться согласия со своими соседями. Практика показывает, что это не так просто.

В целом же, сегодня необходимо очень многое изменить в системе ЖКХ. В особенности в системе капитальных, да и текущих ремонтов. Решающим тут должно стать развитие самоуправления жителей. Если мы не можем сегодня остановить лавинообразно нарастающее повышение тарифов и платных услуг, то хотя бы должны знать как и куда распределяются наши деньги.

«Пока верстался номер» и шел капремонт

Статья была уже готова, когда в cовмине и Министерстве ЖКХ словно услышали жителей гомельской улицы Привокзальной, а также тысяч других домов и улиц в Беларуси. На пресс-конференции в Минске начальник управления жилищного хозяйства министерства Андрей Ромашко сообщил, что готовится проект постановления правительства о новых правилах проведения капремонта и подготовки к нему.

Ныне на положенных по закону собраниях с участием жильцов их, как правило, за 30 дней до начала работ просто ставят перед фактом. Проектно-сметная документация уже готова, и внести в нее коррективы по желанию жильцов уже невозможно. Теперь предлагается проводить собрания на ранней стадии, чтобы в проект можно было внести пожелания жильцов. Помимо предусмотренных нынешними нормативами обязательных работ, их список по желанию потребителей может быть расширен.

При этом работы будут разделены на две части: капремонт из предусмотренных источников финансирования, и «модернизация» — за счет собственников жилья.

Прогресс? Несомненно. Но здесь, как и во всяком деле, есть свои нюансы. По желанию отдельных наиболее состоятельных или амбициозных граждан, объем работ может быть увеличен. К удовольствию подрядчика. И разумеется — за общий счет жильцов.