Житель Гродно вырастил тыкву весом 400 килограмм 1 24.08.2018, 20:29

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Для Беларуси это рекорд.

Сергей Гавранин пока может лишь предположить вес овоща. По самым скромным оценкам тыква уже перешагнула отметку в 400 килограммов. Для Беларуси это рекорд. Корреспондент СТВ не поверила, пока не увидела своими глазами.

Вырастить рекорд – мечта, пожалуй, всех дачников. И на этом участке она, кажется, сбывается. Гигантский овощ на огороде, безусловно, главный экспонат. И он продолжает расти. С такой тыквой и впрямь хоть на бал!

Хозяева участка с улыбкой рассказывают: соседи вначале не верили, что настоящая. Мол, разукрашенный камень или бутафория. Но тыква действительно выросла на этих сотках, а своими листьями образовала треугольник в целых 8 метров! И это не говоря о размерах самого чудо-овоща.

- 375 сантиметров окружность, - говорит дачник.

Тыква-гигант – это личный эксперимент Сергея Гавранина. Два года назад увидел ее в интернете и загорелся идеей. Заказал специальные семена из Америки, методом проб и ошибок добился результата. Сам: жене разрешал лишь любоваться.

То, что такая большая вырастет, конечно, не ожидали. Она каждый день прибавляла – и это было верх эмоций!

Глянцевая, ярко-оранжевая. За четыре с половиной месяца тыква уже больше 400 килограммов. Под весом приплюснулась и стала похожа на огромный мандарин.

Серей Гавранин узнавал: в Беларуси таких больших тыкв еще не выращивали. Убирать овощ пока не собирается – пускай растет до морозов. Глядишь, и побьет рекорд СНГ в 450 килограммов.

- Без подъемного крана не обойтись, на руках ее не вынесешь, - говорит Гавранин.

Что делать с таким урожаем супруги еще думают: распилить и раздать соседям или найти мастера по резьбе по тыкве. Пока же королева огорода продолжает загорать под зонтиком, как настоящая аристократка.

Накрывать нужно обязательно, потому что солнце, кожура твердеет и она перестает расти.

Заграничная гостья прижилась в белорусских условиях. Как и шелковица, мандарины, айва, розалин. На этом участке с экзотикой постоянные эксперименты. Например, лагенария – она же индийский огурец или вьетнамский кабачок. Из такого овоща изготавливают музыкальные инструменты.

На следующий год Сергей Гавранин обещает вновь чем-нибудь удивить.