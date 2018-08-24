«Независимой журналистики власть боится больше всего» 2 24.08.2018, 20:46

В последнее время давление властей испытывают многие независимые журналисты, в том числе и в регионах.

Так называемое «дело БелТА», дело против руководителей независимого профсоюза РЭП, смерть основателя агентства "БелаПАН" Алеся Липая - это те последние события, которые всколыхнули белорусское обществом и независимое журналистское сообщество, передает «Радыё Рацыя».

Как говорит редактор кричевской газеты "Вольны горад" Сергей Неровный, в последнее время давление властей испытывают многие независимые журналисты, в том числе и в регионах.

- Каждый день независимые журналисты чувствуют себя в опасности, то-есть, ночью, днем кого-то могут задержать, посадить, и это, как правило, происходит в преддверии значимых политических событий. Однозначно, что в безопасности независимая журналистика не может себя чувствовать. Общество должно понимать, что независимые журналисты - это те люди, которые могут быстро донести правдивую, честную информацию, чтобы знать, что на самом деле происходит в стране. Власть считается с ними, потому что они могут влиять на общественное мнение, даже больше чем оппозиционные партии и т.д. Независимой журналистики власть опасается больше всего.

Как говорят журналисты, независимым средствам массовой информации во все времена правления Лукашенко было нелегко. Но сейчас ощущается наибольшее давление. Несмотря на это, независимые журналисты при любых условиях должны доносить до людей объективную, правдивую и точную информацию. Ведь это и есть та задача, ради которой они существуют.