Долги «Газпрома» погасили деньгами пенсионеров 24.08.2018, 20:55

Компания уже не первый раз с начала года вышла на российский долговой рынок.

"Газпром", отрезанный от международных рынков капитала в результате газового спора с Украиной, обратился к пенсионным накоплениям россиян накануне крупных выплат по внешнему долгу, пишет finanz.ru.

Еще в июле компания второй раз с начала года вышла на российский долговой рынок и заняла 40 млрд рублей. Инвесторам было предложено 3 выпуска облигаций - 15-летние на 10 млрд рублей и два транша 30-летних бумаг по 15 млрд рублей каждый.

Крупные западные инвесторы фактически проигнорировали размещение. "Дочки" европейских банков выкупили 3-4% бумаг (вложив не более 1 млрд рублей), сообщил Эдуард Джабаров - директор отдела российского долгового рынка Sberbank CIB, который выступал организатором выпуска.

Почти всю сумму - около 32 млрд рублей - "Газпром" одолжил из пенсионных накоплений россиян. 80% облигаций, по словам Джабарова, скупили управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.

На эти деньги изначально делал ставку "Газпром". "Мы ориентировались на те пенсионные средства, которые попали в частные НПФ после апрельского трансферта", - сообщил Джабаров.

"Фактически весь апрель и май рынок был закрыт, в июне в основном банки размещались. Поэтому те пенсионные деньги, которые инвестировались в ОФЗ и на депозиты, мигрировали в эти выпуски "Газпрома", - добавил он.

Средства понадобились газовой монополии накануне крупных выплат по внешнему долгу, напоминает Bloomberg.

25 июля, компании нужно было погасить займ на 900 млн евро (1,05 млрд долларов). Полученные от размещения средства (544 млн евро по курсу) могут покрыть 60% необходимой суммы.

Изначально "Газпром" намеревался рефинансировать этот долг на Западе: на июнь было запланировано размещение еврооблигаций в британских фунтах. Но его пришлось отменить из-за решения Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" заплатить 2,6 млрд долларов "Нафтогазу Украины".

После того, как активы "Газпрома" были арестованы в Швейцарии и Нидерландах и аналогичное разрешение дал Высокий суд Лондона, возник риск, что средства, которые привлечет "Газпром", сразу же будут заморожены, объяснял ранее источник "Интерфакса", близкий к компании.

Вариантов занять за рубежом у "Газпрома" сейчас нет, сказал Bloomberg управляющий директор по брокерским операциям Septem Capital в Москве Игорь Лаухин: "Угроза санкций и общая геополитика не дают возможности привлекать (деньги) на внешнем рынке".

В результате под ударом оказался рекордный в истории "Газпрома" план внешних займов, за счет которых холдинг намеревался финансировать строительство трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины.

Компания планировала привлечь 417 млрд рублей, или треть от суммы, необходимой на капитальные стройки (1,2 трлн рублей).