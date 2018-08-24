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Сенатор Маккейн отказался от дальнейшей терапии

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  • 24.08.2018, 21:16
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Джон Маккейн

Как сообщила семья американского политика, он принял решение прекратить лечение со свойственной ему силой воли.

Страдающий от рака мозга 81-летний американский сенатор Джон Маккейн решил отказаться от дальнейшего лечения. Сообщение об этом семья политика разместила в пятницу, 24 августа, на сайте сенатора, пишет «Немецкая волна». "Прогресс заболевания и неумолимое старение выносят свой вердикт. С его обычной силой воли он решил прекратить лечение", - говорится в заявлении.

Члены семьи напомнили, что Маккейн, более 30 лет представляющий в Сенате штат Аризона, прошлым летом сообщил американскому народу о своем заболевании - агрессивной глиобластоме головного мозга - и неутешительном прогнозе. "С тех пор Джон превзошел все ожидания, связанные с его выживанием", - отмечается в сообщении.

Сенатор Маккейн является непримиримым критиком российской верхушки и президента Путина. Кроме того, он активный сторонник нынешней власти в Украине и посещал Киев во времена Майдана. Оборонный бюджет США на 2019 год, в котором заложены 250 млн долларов на военную помощь Украине, а также запланированы средства на противодействие "российской агрессии", в Конгрессе США получил название "закона Маккейна".


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