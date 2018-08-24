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«Суд над Федыничем и Комликом стал пародией на правосудие»

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  • 24.08.2018, 21:26
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Геннадий Федынич
Фото: tut.by

Международные правозащитники призывают белорусские власти отменить приговор лидерам профсоюза РЭП.

Заявление Обсерватории по защите правозащитников в связи с вынесенным сегодня приговором лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику опубликовал ПЦ «Весна»:

- 24 августа 2018 года суд Советского района города Минска завершил рассмотрение дела Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Два профсоюзных лидера признаны виновными в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело против них было возбуждено через год после того, как профсоюз помог мобилизовать акции протеста против декрета Лукашенко № 3, который ввел сбор с безработных. Обсерватория по защите правозащитников, которая направила в Беларусь миссию по наблюдению за судебным процессом, сообщает, что политически мотивированный процесс в значительной мере не соответствовал гарантиям справедливого судебного разбирательства, и призывает отменить приговор.

Судебное разбирательство началось 30 июля 2018 года. Дело рассматривалось судом Советского района г. Минска с председательствующей судьей Мариной Федоровой. Руководитель и главный бухгалтер Белорусского независимого профсоюза работников радио и электронной промышленности (РЭП) г-н Геннадий Федынич и г-н Игорь Комлик были обвинены по статье 243, часть 2 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов в крупных размерах». Данная статья ранее использовалась для судебного преследования председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, который провел три года в тюрьме в 2011-2014 годах. Комитет по правам человека ООН назвал его тюремное заключение произвольным, поскольку национальное законодательство и решения белорусских властей не позволили «Весне» легально действовать в Беларуси. До настоящего времени существует законодательство, которое значительно ограничивает деятельность организаций гражданского общества, заставляя многие организации регистрироваться за рубежом.

По мнению властей, в период с 2011 по 2012 год Федынич и Комлик вступили в сговор с целью получения финансирования из-за рубежа в виде переводов на банковский счет в Вильнюсе, Литва, а также снятия и переправки наличных в Беларусь с помощью коллег, не предоставляя при этом информацию об этих операциях властям.

Сегодня суд вынес решение, которым обвиняемые признаны виновными по всем обвинениям и приговорены к 4 годам ограничения свободы без тюремного заключения и пяти годам ограничения на занятие официальных должностей.

«Суд представлял собой захватывающее зрелище. Одним их самых ярких эпизодов стало неожиданное признание платного информатора КГБ. Но он также стал и пародией на правосудие», - сказал юрист Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии FIDH, который наблюдал за процессом. «Не было никаких показаний или других доказательств, имеющих отношение к инкриминируемому периоду, и власти сфабриковали практически всю доказательную базу для принятия решения, которое подтверждает политический характер дела».

Судебное наблюдение выявило серьезные недостатки в проведении досудебного расследования и разбирательства. Во время судебного разбирательства по меньшей мере шесть свидетелей, опрошенных сторонами, заявили, что их досудебные показания были получены путем угроз, запугивания и другого давления со стороны властей во время первоначального дознания. Хотя судья Федорова инициировала проведение проверки этих заявлений уже во время судебного разбирательства, эта проверка не была беспристрастной и тщательной, способной эффективно выявить противоправные действия со стороны властей.

Более того, обвинение было построено вокруг ключевых доказательств, в том числе неавторизованных банковских записей из литовского банка, а также информации о банковском счете и денежных потоках от иностранных организаций, полученных с использованием анонимной учетной записи электронной почты. Свидетели со стороны обвинения отказались предоставить какую-либо конкретную информацию о том, как были собраны эти доказательства, в общих чертах ссылаясь на ход «следственной работы». Эти факты в значительной степени влияют на законность и надежность таких доказательств, а также на способность Комлика и Федынича подготовить адекватную защиту.

Обсерватория считает, что данные действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.

Обсерватория по защите правозащитников (Обсерватория) была создана в 1997 году FIDH и Всемирной организацией против пыток (OMCT). Цель программы — вмешательство с целью предотвращения или устранения ситуаций репрессий против правозащитников. FIDH и OMCT являются членами ProtectDefenders.eu, механизма по защите правозащитников Европейского союза, осуществляемого международным гражданским обществом.


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