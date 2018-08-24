Трамп отменил поездку Помпео в КНДР 24.08.2018, 21:37

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Дональд Трамп

Госсекретарь США должен был отправиться в Северную Корею вместе с спецпредставителем следующей неделе.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп отложил поездку госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею (КНДР). Как пишет РБК-Украина, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По его мнению, США не делают достаточных успехов в денуклеризации КНДР.

"Я попросил государственного секретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею, поскольку, я чувствую, что мы не делаем достаточных успехов в денуклеризации Корейского полуострова", - написал Трамп.

Кроме того, по словам Трампа, Китай не помогает процессу денуклеризации несмотря на санкции ООН.

"Через наши более строгие торговые отношения с Китаем, я не верю, что они помогают процессу денуклеризации, как когда-то было (несмотря на существующие санкции ООН)", - заявил американский президент.

Трам отметил, что госсекретарь Помпео отправится в КНДР после того, как торговые отношения между Америкой и Китаем будут решены.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео назначил исполнительного директора компании Ford Motor Co Стивена Бигана специальным представителем Соединенных Штатов в Северной Корее. Они вместе должны были отправиться в КНДР на следующей неделе, чтобы добиться дальнейшего дипломатического прогресса.

Северная Корея допустит экспертов Международной организации гражданской авиации к проведению воздушной проверки объектов в КНДР.